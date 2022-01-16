"Мастер нагнетать страхи": Кулеба откровенно высказался о Путине

Кулеба откровенно высказался о Путине / коллаж Reuters, Униан

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с годами модель поведения Владимир Путина стала очевидной. По его словам, глава Кремля будет останавливаться только там, где его остановят, а потому Запад должен сохранить единство, чтобы убедить Россию применять дипломатию вместо силы.

"Путин мастер нагнетать страхи. За многие годы его модель поведения уже стала очевидной. Сначала, он создает проблемы и кризисы. Затем он приглашает других обсудить и решить проблемы вместе с ним. И в конце сам предлагает решение, что требуют уступок от оппонентов", - рассказал Кулеба в интервью Bild.

Министр иностранных дел Украины выразил надежду, что новое правительство Германии будет решительно противостоять российской угрозе и шантажу.

"Президент Путин останавливается только там, где его останавливают, он понимает только язык силы. Как я уже сказал, наша сила в нашем единстве, и мы должны работать вместе, чтобы реализовать трехуровневый пакет сдерживания. Нам нужно ясно заявить о неприемлемой цене дальнейшей агрессии, одновременно вступая в дипломатические отношения с Россией и убеждая Москву использовать дипломатию вместо применения силы", - сказал Кулеба.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил президента России Владимира Путина в царских амбициях и заявил, что они не ограничиваются Украиной.

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Вторжение России в Украину

Издание CNN сообщило, что американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину,

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно", заявил председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд. Он подчеркнул, что следующая неделя может стать решающей.

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