"Мастер нагнетать страхи": Кулеба откровенно высказался о Путине

Российский президент останавливается только там, где его останавливают, убежден глава МИД Украины.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с годами модель поведения Владимир Путина стала очевидной. По его словам, глава Кремля будет останавливаться только там, где его остановят, а потому Запад должен сохранить единство, чтобы убедить Россию применять дипломатию вместо силы.
"Путин мастер нагнетать страхи. За многие годы его модель поведения уже стала очевидной. Сначала, он создает проблемы и кризисы. Затем он приглашает других обсудить и решить проблемы вместе с ним. И в конце сам предлагает решение, что требуют уступок от оппонентов", - рассказал Кулеба в интервью Bild.
Министр иностранных дел Украины выразил надежду, что новое правительство Германии будет решительно противостоять российской угрозе и шантажу.
"Президент Путин останавливается только там, где его останавливают, он понимает только язык силы. Как я уже сказал, наша сила в нашем единстве, и мы должны работать вместе, чтобы реализовать трехуровневый пакет сдерживания. Нам нужно ясно заявить о неприемлемой цене дальнейшей агрессии, одновременно вступая в дипломатические отношения с Россией и убеждая Москву использовать дипломатию вместо применения силы", - сказал Кулеба.
Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил президента России Владимира Путина в царских амбициях и заявил, что они не ограничиваются Украиной.
Вторжение России в Украину
Издание CNN сообщило, что американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину,
Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
Российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно", заявил председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд. Он подчеркнул, что следующая неделя может стать решающей.
Вам может быть интересно:
- Блеф Путина или повтор 1943 года: почему Россия отложила наступление на Украину до весны
- Отказ НАТО от выполнения ультиматума Москвы: как сработает угроза Запада "прищемить хвост" Путину