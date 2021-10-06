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Мать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчима

6 октября 2021, 09:49

37-летняя Наталья не раз помогала Сергею наказывать дочь.

Всего у Натальи было шестеро детей / obozrevatel

В селе Паладь-Комаровцы под Ужгородом 34-летний отчим жестоко избил 10-летнюю падчерицу, а родная мать даже не защищала ее. Лишь утром супруги заметили, что ребенок скончался.

Социальные службы после трагедии забрали у семьи остальных детей, а местные жители боятся говорить о преступнике, поскольку боятся его, пишет "Обозреватель".

"Когда он выпивал, то был очень агрессивен. Примерно полтора года назад у него произошел конфликт возле бара с одним из местных жителей, которого Сергей (отчим ребенка - ред.) обозвал. Они подрались. Так он еще и в суд подал на того парня", – рассказал один из местных жителей.

Бил кулаками и армейским ремнем

Больше всего от Сергея доставалось его падчерице Майе. Он мог бить девочку за что угодно: за то, что вовремя не подмела в доме, не помыла посуду, не покормила кроликов или не поменяла памперс младшему ребенку. Избивал он девочкукулаками и армейским ремнем.

А мама погибшей, 37-летняя Наталья, еще и помогала Сергею наказывать дочь. Мужчина всегда говорил окружающим, что якобы не трогает детей и это мать их бьет.

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"На самом деле это не совсем так. Агрессором в доме был он. А она говорила, что боялась его, поэтому не возражала и сама принимала участие в избиениях. Но сильно не колотила, якобы делала вид", – рассказал один из жителей села.

Доставалось жене и ее бывшим

Сергей также бил и Наталью. Женщина иногда убегала из дома и пряталась у соседей, а он искал ее по селу и угрожал перерезать себе вены. Однако писать заявление в полицию на мужчину она не хотела. Наталья уверяла, что очень любит своего мужа, поэтому перечить ему или жаловаться на него в полицию она не будет. Мужчина был с Никополя, откуда сбежал, поскольку жестоко избил свою сожительницу и его разыскивала полиция. А еще раньше Сергей сидел в тюрьме за убийство.

Читайте также"Глупое стечение обстоятельств": избившие 2-летнего ребенка в Одессе родители раскаялисьБывших мужей и отцов детей Натальи Сергей в дом не пускал. Однажды к ним пришел отец Майи Игорь, чтобы проверить, как живет дочь, но Сергей его избил и даже топил в луже, а Наталья все снимала на телефон.

Мертвой девочку нашли только под утро

В пятницу, 1 октября, социальные службы должны были забрать Нику и Майю из семьи, поскольку родственники детей написали заявления о том, что с ними в семье жестоко обращаются. По какой-то причине службы не приехали, но Сергей все равно узнал об этом и сильно разозлился. На следующий день он снова пьянствовал и зашел какой-то разговор о Майе. Отчим опять взбесился и начал жестоко бить девочку.

Наталья не защищала ребенка. Позже она оправдывалась и говорила, что боялась гнева мужа. И когда избитая до полусмерти девочка заснула в кровати, она даже не подошла к ней, чтобы посмотреть, что с ребенком. А утром они уже увидели мертвое тело. Только тогда позвонили в полицию.

Какое наказание ждет Сергея и Наталью

Всего у Натальи было шестеро детей. Старшей уже 18, с матерью она не живет. Далее по старшинству шла Майя. Еще был мальчик, который умер еще в младенчестве. Осталась 5-летняя Ника. Родными для Сергея являются двое младших детей – годовалый Максим и девочка, которой всего две недели.

Мужчине грозит срок от 10 до 15 лет лишения свободы / Нацполиция Закарпатской области

Социальные службы все же забрали детей и отправили их в больницу. Позже их переведут в детский приемник, а что касается матери, то будет решаться вопрос лишения родительских прав. Однако Наталья мириться с этим не хочет и собирается забрать детей назад домой.

В полиции открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины – умышленное убийство ребенка. Суд в ближайшее время должен избрать Сергею Давыдову меру пресечения, ему грозит срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

Также полиция открыла производство по ч. 3 ст. 135 УК Украины – оставление без помощи, что привело к смерти человека. В рамках этого дела будет дана оценка действиям матери девочки.

Ранее мы рассказывали, что в середине сентября в городе Глухов, что на Сумщине, мужчина жестоко убил своего 3-летнего сына и признался в этом. Несколько дней назад детоубийцу отвезли на суд, но в изолятор временного содержания он уже не вернулся. Мужчина неожиданно умер по дороге.

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Закарпатья убийство ребенок
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