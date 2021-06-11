Мечтал стать боксером: всплыли подробности убийства 8-летнего мальчика в Покрове

Убийство 8-летнего мальчика в Покрове / Нацполиция

8-летний Ибрагим Оглы, которого убил в городе Покров Днепропетровской области ухажер его матери, хотел стать боксером. Мальчик был общительным, но никогда не рассказывал о своей семье.

Как пишет ТСН, сотрудница школы Анастасия, в которой учился Ибрагим, рассказала, что он рос не с родным отцом, а с сожителем матери. При этом ее сожитель – не тот, который подозревается в убийстве.

"Это был очень веселый и добрый мальчик. Рассказывал, что мечтает заниматься боксом. Хотел стать сильным, чтобы защищать слабых", – добавила сотрудница школы.

Время от времени мать приходила в школу, но всегда была пьяная.

Соседи видели, как мать кричала на Ибрагима и била его. По некоторым данным, сейчас она беременна вторым ребенком.

Почему убили мальчика

2 июня мама мальчика вместе со своим 33-летним ухажером отдыхала дома. Пара распивала спиртные напитки. Около 12:00 дня Ибрагим пошел гулять на детскую площадку, которая расположена недалеко от его дома.

В это время между женщиной и мужчиной, которые уже находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт — мать школьника отказала ухажеру в интимной близости.

Мужчина не справился с эмоциями, вышел на улицу, заманил в заброшенный дом Ибрагима и задушил его голыми руками — так он хотел отомстить любимой. Чтобы избежать уголовного наказания, преступник сбросил тело ребенка в канализационный коллектор и присыпал мусором.

Об исчезновении мальчика мать сообщила в полицию только 6 июня. Поисками школьника сразу начала заниматься местная полиция вместе с кинологами, а также волонтеры и общественность. Между тем маму Ибрагима стали допрашивать следователи.

При поиске Ибрагима полицейские проверили все детские площадки города, вокзалы, рынки, заброшенные здания, лесополосы и другие места, где ребенок теоретически мог находиться. Спустя два дня от начала поисковой операции служебная овчарка по кличке Бильт взяла след и привела правоохранителей к канализационному коллектору.

"По вещах ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и провела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Позже правоохранители установили подозреваемого в совершении преступления, а также его мотивы.

"Оперативники установили последовательность событий и мотивы, которые сами по себе поражают своей жестокостью. Поклонник горе-матери во время очередного застолья очень обиделся на нее за отказ в интимной близости", — рассказали в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Мужчину задержали и по итогам собранных доказательств и сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Национальной полиции сказали, что мать могут привлечь к ответственности. Но официально правоохранители это не комментируют.

Со стороны социальных служб к женщине вопросов не было, семья никогда не находилась на учете как неблагополучная.

"Мама на контакт со школой шла. Школа приходила к ней домой, они общались. Мальчик учился в специализированном классе", – сообщил мэр Покрова Александр Шаповал.

Ранее сообщалось, жителя Черниговской области, который хладнокровно зарезал 7-летнего сына и выбросил тело в подсолнечном поле, отправят на принудительное лечение. Мужчину, который нанес своему чаду 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом в область шеи, туловища, рук и ног, признали невменяемым.