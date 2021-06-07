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Мужчина зверски убил собственного отца и выбросил его тело в реку

7 июня 2021, 23:12
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Погибший 64-летний мужчина более недели находился в розыске, как без вести пропавший.

Мужчина убил своего отца / Нацполиция

В Николаеве мужчина зверски убил собственного отца. Как сообщает полиция области, злоумышленник избил потерпевшего во время ссоры из-за телевизора, а затем, чтобы скрыть следы преступления, выбросил тело в реку.

"К вечеру 5 июня местный рыбак обнаружил в реке в микрорайоне Матвеевка тело человека, завернутое в простыню с камнями. О находке он сообщил полицию", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также криминалисты следственного управления. Судебно-медицинский эксперт, осмотрев труп мужчины, обнаружил травмы головы и туловища.

Оперативники установили личность погибшего. Им оказался 64-летний житель города, который более недели находился в розыске, как без вести пропавший. Также полицейские выяснили, что к убийству потерпевшего причастен его 36-летний сын.

На почве бытового конфликта из-за телевизора мужчина избил отца, а когда понял, что тот не подает признаков жизни, решил скрыть преступление. Он завернул тело в простыню вместе с камнями, затем отвез к реке и выбросил. Для установления окончательной причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Следователи задержали злоумышленника. Его действия квалифицируются по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.

Ранее сообщалось, жителя Черниговской области, который хладнокровно зарезал 7-летнего сына и выбросил тело в подсолнечном поле, отправят на принудительное лечение. Мужчину, который нанес своему чаду 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом в область шеи, туловища, рук и ног, признали невменяемым.

убийство
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