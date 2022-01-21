Медикам подняли зарплату, но переводят на полставки: нардеп от Слуги народа поднял скандал

Медикам подняли зарплату, но переводят на полставки/ ua.depositphotos.com

В Украине после поднятия минимальной зарплаты для медицинских работников некоторые руководители больниц начали переводить сотрудников на полставки ‒ объясняя такой ход якобы нехваткой финансирования. Об этом на свой странице Telegram написал руководитель парламентского комитета по вопросам здравоохранения и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Будем жестко реагировать на попытки перевода медиков на полставки! В Комитет и в личные сообщения моей страницы Facebook поступают сигналы о том, что некоторые руководители медицинских учреждений пытаются принуждать сотрудников к переходу на 0,5 или 0,75 ставки. Хотя фактически люди будут продолжать выполнять тот объем работы, что и раньше", – написал он.

По информации Радуцкого, руководство говорит медикам ‒ якобы у больниц нет денег на повышение зарплаты, поэтому им придется формально перейти на неполную занятость.

Нардеп говорит, что Минздрав уже отреагировал на такие случаи и лишний раз упомянул недопустимость такой ситуации. В случае нарушений медикам советуют обращаться с жалобами в региональные управления Гоструда, работники которой во время проверки не разглашают личность заявителя.

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Напомним, ранее врачи из Винницы выходили на протесты. Вместо обещанной тройной зарплаты в апреле медикам доплатили по 83 копейки. Медики требовали от государства выплатить положенные им по закону деньги.

В Харькове 18 мая сотрудники скорой помощи вышли на массовую акцию протеста по причине преступных действий руководства. Они уверяют, что их заставляют коронавирус записывать, как пневмонию.

По словам участников акции протеста, были случаи, когда они привозили пациентов с явными симптомами COVID-19, а людей отказывались принимать в инфекционную больницу.