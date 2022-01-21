УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Медикам подняли зарплату, но переводят на полставки: нардеп от Слуги народа поднял скандал

21 января 2022, 12:29
Прослушать новость
Остановить

Как сообщает нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, руководство говорит медикам ‒ якобы у больниц нет денег на повышение зарплаты. Поэтому на полставки.

Врач
Медикам подняли зарплату, но переводят на полставки/ ua.depositphotos.com

В Украине после поднятия минимальной зарплаты для медицинских работников некоторые руководители больниц начали переводить сотрудников на полставки ‒ объясняя такой ход якобы нехваткой финансирования. Об этом на свой странице Telegram написал руководитель парламентского комитета по вопросам здравоохранения и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Будем жестко реагировать на попытки перевода медиков на полставки! В Комитет и в личные сообщения моей страницы Facebook поступают сигналы о том, что некоторые руководители медицинских учреждений пытаются принуждать сотрудников к переходу на 0,5 или 0,75 ставки. Хотя фактически люди будут продолжать выполнять тот объем работы, что и раньше", – написал он.

По информации Радуцкого, руководство говорит медикам ‒ якобы у больниц нет денег на повышение зарплаты, поэтому им придется формально перейти на неполную занятость.

Нардеп говорит, что Минздрав уже отреагировал на такие случаи и лишний раз упомянул недопустимость такой ситуации. В случае нарушений медикам советуют обращаться с жалобами в региональные управления Гоструда, работники которой во время проверки не разглашают личность заявителя.

Читайте такжеКабмин увеличил зарплаты медикам: кому и когда ждать доплат

Реклама

Напомним, ранее врачи из Винницы выходили на протесты. Вместо обещанной тройной зарплаты в апреле медикам доплатили по 83 копейки. Медики требовали от государства выплатить положенные им по закону деньги.

В Харькове 18 мая сотрудники скорой помощи вышли на массовую акцию протеста по причине преступных действий руководства. Они уверяют, что их заставляют коронавирус записывать, как пневмонию.

По словам участников акции протеста, были случаи, когда они привозили пациентов с явными симптомами COVID-19, а людей отказывались принимать в инфекционную больницу.

viber
медики новости Украины Михаил Радуцкий повышение зарплат
Сейчас вы просматриваете новость «Медикам подняли зарплату, но переводят на полставки: нардеп от Слуги народа поднял скандал». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяцаЛунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяца Растения станут сильными и цветущими: как использовать картофельный отвар для рассады и любых цветовРастения станут сильными и цветущими: как использовать картофельный отвар для рассады и любых цветов Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиФинансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подарки Гороскоп Таро для Раков на февраль 2022: кризис, крутой поворот и подарок небесГороскоп Таро для Раков на февраль 2022: кризис, крутой поворот и подарок небес Приметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в беду
12:48

"Большая ошибка Путина": Зеленский рассказал, о чем хочет говорить с президентом РФ

12:29

Медикам подняли зарплату, но переводят на полставки: нардеп от Слуги народа поднял скандал

12:24

В Турции "собрались" посадить за стол переговоров Зеленского, Путина и "ЛДНР" – Песков

12:19

Умер Мит Лоуф - звезда фильмов Бойцовский клуб и Бладрэйн, рок-музыкант и обладатель ГрэммиВидео

12:19

Сотни тысяч смертей и проигрыш для всех: Зеленский назвал последствия вторжения РФ в Украину

Реклама
11:59

Умер Дубишин – волонтер, которого называли "украинским Ником Вуйчичем"

11:54

Эскалация на Донбассе, "убийство" Поклонской, "слив" Аксенова: Жданов назвал поводы для нападения РФ

11:45

В Кремле "разыгрался аппетит": требуют вывести силы НАТО из Болгарии и РумынииВидео

11:30

Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери от загадочного мужчины

11:30

"Пик волны COVID-19 продлится несколько недель": медик дала пессимистический прогноз

11:26

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

11:25

Китайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречать

11:10

Масштабная война и оккупация Харькова: Зеленский раскрыл вероятный сценарий агрессии РФВидео

11:02

"США решили додавить Путина": эксперт объяснил, будет ли вторжение России и назвал срокиВидео

11:00

Любовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбыВидео

10:47

Слетела с катушек: Мадонна показывала промежность и валялась по полу студии звукозаписи

10:45

Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуВидео

10:35

Горка бесхозная, денег не дадут: в Харькове женщина разбилась, катаясь в лыжном комплексеВидео

10:23

Грозят ли Украине ракетные удары РФ - ответ военного эксперта

10:21

Тарифы на комуналку взлетят: в Нацбанке назвали причину и срокиВидео

Реклама
10:04

Испания отправила армаду военных кораблей в Черное море из-за российской угрозы

09:58

Кривой Рог встряхнуло землетрясение: где ощущалось сильнее всегоВидео

09:35

Выводит из строя танк одним выстрелом: Британия отправила Украине 2000 единиц вооружения - Sky News

09:26

Чем будут лечить коронавирус: в Минздраве рассказали, какие препараты закуплены

09:26

Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяцаВидео

09:20

В США предложили вооружить Украину: оружие пойдет по ленд-лизуВидео

09:00

Стоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом Ждановым

08:58

Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиВидео

08:41

В Украине за сутки более 20 тысяч новых COVID-случаев: какие регионы накрыла вспышка коронавируса

08:39

На Харьковщине мальчик-сирота с соседом спасли бабушку и племянников из пылающего домаВидео

08:21

Как можно использовать микроволновку: 7 быстрых лайфхаков хозяйкам на заметку

08:17

Не олигархи: Каспаров рассказал, кто влияет на Путина в вопросах войны

07:56

Гороскоп на сегодня, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших силВидео

07:48

Британия может отправить военных в соседние с Украиной страны НАТО - Times

07:28

Артур Логай рассказал, как во время съемок сериала Дом Бобринских преодолевал внутренние страхиВидео

07:18

"Вашей безопасности угрожает лишь бессмысленная война с Украиной": Блинкен обратился к россиянам

06:37

Вторжением в Украину будет считаться, даже если один военный РФ пересечет границу - БлинкенВидео

06:20

Путин сломает себе шею в Украине, если полезет с широкомасштабной войноймнение

06:00

Обвинения по Донбассу и "накачка оружием": в Кремле объяснили ситуацию с встречей Путина с Зеленским

05:58

Как пин-ап картинка: 46-летняя Могилевская показала пышную фигуру в купальнике

Реклама
05:44

Украину атакует арктический холод: украинцам дали ледяной прогноз и назвали датыВидео

05:41

Красивая, как мама, высокая, как папа: Катя Осадчая показала редкое фото своих родителей

05:40

Самые вкусные сырные лепешки на скорую руку: готовить всего 10 минутВидео

05:21

Новый разговор Байдена и Путина: в Белом доме сделали заявление о ситуации с диалогом в ЖеневеВидео

04:35

6 кухонных лайфхаков, которые сделают жизнь любой хозяйки проще

04:33

Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции

03:58

По-прежнему дикая, но уже не ангел: грудь Наталии Орейро так и норовила выскользнуть из мини-платья

03:58

Кому нельзя есть пельмени - комментарий диетолога

03:48

Доллар по 30: появился пугающий прогноз рекордного обрушения гривныВидео

02:23

Вернет к жизни, избавит растения от болезней: как приготовить эффективное удобрение из луковой шелухи

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять