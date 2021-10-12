Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест по делу о госизмене

Виктор Медведчук в суде / УНИАН

Суд избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку по новому делу.

Медведчуку накануне объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса.

"В удовлетворении ходатайства (прокуратуры - ред.) Отказать. Применить в отношении Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему покидать дом круглосуточно", - заявила председательствующая судья.

Прокуроры просили суд арестовать Медведчука с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен.

В то же время адвокаты выступали против такого размера залога, мотивируя это тем, что все финансовые ресурсы Медведчука заблокированы из-за санкций СНБО.

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Медведчук уже находится под домашним арестом по делу о государственной измене, по которому ему грозит 12 лет тюрьмы. Среди выдвинутых ему ранее обвинений:

покушение на хищение природных ресурсов,

передача российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну,

антиукраинская деятельность.

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Новое дело против Медведчука

8 октября Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму.

Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Так, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.