"Меняем на прах Путина": во Львове пытались украсть останки агента НКВД Кузнецова

В 2021 году Львовский горсовет отказался передать России останки советского разведчика-диверсанта Николая Кузнецова, похороненного во Львове на Холме Славы.

https://glavred.info/ukraine/menyaem-na-prah-putina-vo-lvove-pytalis-ukrast-ostanki-agenta-nkvd-kuznecova-10487929.html Ссылка скопирована

Николай Кузнецов похоронен на холме Славы во Львове / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi, скриншот

Во Львове неизвестный попытался похитить останки из могилы советского агента НКВД Николая Кузнецова, однако потерпел неудачу. Об инциденте рассказал мэр города Андрей Садовый в Telegram.

"Какое-то бестолковое хотело украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция. Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. Относительно деталей - к ГУР", - написал глава города.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на источник, как вариант рассматривается возможность обмена праха Кузнецова на украинских военнопленных в РФ.

видео дня

Кто такой Николай Кузнецов и зачем он нужен Путину

Николай Кузнецов – советский разведчик, агент НКВД, Герой Советского Союза. Во время Второй мировой войны выполнял террористические и провокационные задачи советского командования, которые имели целью вызвать ответный террор немецкой оккупационной власти против украинского населения.

Он был похоронен на холме Славы во Львове с большими почестями 27 июля 1960 года.

Кузнецов похоронен во Львове / Фото: t.me/andriysadovyi

Существует версия, что Кузнецов погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Львовской области в бою с воинами УПА. Однако есть сомнения, его ли останки похоронили на Холме во Львове.

В 2021 году Львовский горсовет отказался передать России останки советского разведчика-диверсанта Николая Кузнецова, похороненного во Львове на Холме Славы.

Главным "родственником" Николая Кузнецова является сам кремлевский диктатор Владимир Путин, которому прах советского разведчика необходим для закачки очередной порции пропаганды российскому обществу, пишет Радио Свобода.

Как отреагировали в Сети на попытку выкрасть прах Кузнецова

"Живых не ценят и не берегут. А нуждаются в дохлых и сожженных... Ненадобность, а не страна";

"Хотят – пусть забирают, но только в обмен на наших пленных Героев";

"Меняем прах Кузнецова на прах путина".

Ракетный удар РФ по Львову

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них трое детей). Возраст погибших – от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.

Разрушены более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

В РФ после удара назвали циничную цель атаки по Львову. В Минобороны России заявили, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

Другие новости: