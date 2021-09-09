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Мэр Одессы и глава ОГА спели с артистами, поддержавшими агрессию РФ против Украины

9 сентября 2021, 08:01

К ним также присоединился бывший кандидат в мэры Одессы от "Слуги народа" Олег Филимонов.

Одесские политики снялись в одном клипе с российскими актерами / Скриншот

Мэр Одессы и губернатор области, а также депутат горсовета от "Слуги народа" снялись в клипе, приуроченном ко Дню города. Сделали это они в компании российских артистов, которых официально признали персонами нон грата в Украине.

Ролик, на котором Труханов, Гриневецкий и Филимонов поют известную песню Леонида Утесова "У Черного моря", включили во время празднования на Потемкинской лестнице. Кроме чиновников в клипе снялись российские артисты Юрий Стоянов и Нонна Гришаева, написал в Facebook одесский активист Демьян Ганул

Оба являются выходцами из Одессы, но давно живут в РФ и публично поддерживают оккупацию украинского Крыма. Стоянов даже снялся в пропагандистском фильме "Крымский мост" о "воссоединении" полуострова с Россией, который в 2018 году за государственные деньги сняла семья путинских пропагандистов Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян.

Как пишет активист, этот ролик включали во время празднования Дня города на Потемкинской лестнице:

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"Юрий Стоянов – регулярно посещает оккупированный Крым и снимался в пропагандистском фильме "Мост", который рассказывает о том, как хорошо, что оккупанты построили крымский мост. Из-за своей антиукраинской позиции имел запрет на въезд в Украину, который где-то исчез, несмотря на регулярное нарушение закона о пересечении государственной границы. Находится в базе "Миротворец", – пишет Ганул.

"Нона Гришаева – постоянно посещает оккупированный полуостров Крым, также проводила мастер-классы в оккупированной Горловке. Заявляет, что никакой агрессии России против Украины нет. Так же, как и Стоянов была под запретом въезда. Находится в базе Центра Миротворец", – добавляет он.

Судя по всему, чиновники вообще не понимали, что участие оккупантов в клипе может вызвать возмущение среди патриотов. Активист призвал власти в лице президента Владимира Зеленского отреагировать на указанные действия одесских чиновников и отстранить их от должностей решением СНБО.

Отметим, что Одесский театр юного зрителя летом отменил спектакль "Варшавская мелодия" с участием российской актрисы Нонны Гришаевой. Она в 2016 году незаконно заезжала в Крым с территории соседней России.

viber
Гриневецкий российские артисты Олег Филимонов Геннадий Труханов
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