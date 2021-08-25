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"Меркель шокировала": Ющенко назвал виновных в провале ПДЧ для Украины в 2008 году

25 августа 2021, 01:18
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Решение Ангелы Меркель и Николя Саркози принесло много разочарований Украине, говорит Виктор Ющенко.

Ангела Меркель, выборы 01
Виктор Ющенко відвинул обвинение против Ангелы Меркель / Reuters

Бывший президент Виктор Ющенко заявил о том, что Украина в 2008 году на саммите в Бухаресте не получила План действий по членству в НАТО из-за позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и тогдашнего президента Франции Николя Саркози.

Как подчеркнул он в интервью на канале Украина 24, это решение принесло много разочарований руководству Украины и развязало руки президенту России Владимиру Путину.

По словам третьего президента, его "шокировало, когда формировали свою позицию немецкая делегация во главе с Меркель и Николя Саркози, большой друг Путина".

По его словам, Саркози вообще покинул зал и отказался общаться.

"Мы собрались - 7-8 президентов - и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на 5, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО. Я ей говорю: когда я заступал на должность, 14% украинцев разделяли интеграцию в НАТО. Сейчас 31%. Да, это треть, но мне кажется, за эти два года в два раза больше. Это первое. А второе, когда вы принимали Испанию. В Испании 17% населения разделяло вхождение страны в НАТО. А мы хотим всего лишь ПДЧ. Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение", - подчеркнул он.

Напомним, в НАТО подчеркнули, что руководство блока относительно предоставления Украине и Грузии Плана действий по вступлению в Альянс руководствуется решением саммита в Бухаресте 2008 года, согласно которому страны присоединятся к блоку безопасности тогда, когда придет время.

viber
НАТО Ангела Меркель Виктор Ющенко
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