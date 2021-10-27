Метинвест будет бесплатно поставлять кислород для борьбы с COVID-19 в несколько областей

Кислород для больных с коронавирусом / Метинвест

Из-за стремительного роста эпидемии коронавируса в Украине группа Метинвест будет поставлять дефицитный кислород в больницы сразу четырех регионов Украины.

Кислород бесплатно будет направлен в Черниговскую и Херсонскую области. Ранее Метинвест сообщил, что поставит 300 тонн кислорода медучреждениям Харькова и Киева.

"По всей стране растет число заболевших коронавирусом и наличие кислорода в больницах имеет первоочередное значение для их дальнейшего выздоровления. Надеемся, что оперативность наших действий, готовность всеми силами помогать медикам позволит остановить распространение коронавируса и сохранить жизни и здоровье украинцев", - заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Кислород для медиков Харьковской области предоставят металлургические комбинаты Запорожсталь и Азовсталь, а также Днепровский коксохимический завод. На сегодняшний день из 260 тонн уже поставлено 180 тонн.

Больницам Херсонской области 500 тонн жидкого кислорода поставит ММК имени Ильича.

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Также ММК имени Ильича безвозмездно и в полном объеме обеспечивает жизненно необходимым кислородом медучреждения Мариуполя и Покровска.

Всего с января по октябрь 2021 года в эти города было передано 653,2 тонн жидкого и 166,5 тысяч кубометров газообразного кислорода.

Кроме того, с начала пандемии Метинвест инвестировал 72 млн гривен в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры Мариуполя, что дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.