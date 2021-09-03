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"Метинвест" перечислил в государственную казну рекордную сумму налогов в 2021 году

3 сентября 2021, 15:56

В целом, сумма покрыла годовой бюджет сразу трех министерств.

Метинвест
"Метинвест" уплатил рекордную сумму налогов в 2021 году / Фото Метинвест

Компания "Метинвест" за последние полгода уплатила рекордную сумму налогов – более 16 миллиардов гривен. Эта сумма превысила показатель за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что столь крупную сумму компания не отсчитывала ни разу за всю историю своего существования. Она покрыла годовой бюджет сразу трех министерств, отметил Гендиректор ООО "Метинвест Холдинг" Юрий Рыженков.

По его словам, компания серьезно помогает с наполнением бюджета и только в первом полугодии направила 80 миллионов долларов на экологические инвестиции по нашим городам присутствия

"Ну, и конечно же, это социальные инвестиции, строительство нового университета "Метинвест Политехника", который мы начали в городе Мариуполе", – подчеркнул он.

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