В Украине планируют построить новый завод с технологией прямого восстановления железа

Метинвест изучает возможность строительства нового сталеплавильного производства в Мариуполе или Запорожье в течение 7-10 лет / metinvestholding.com

В компании Метинвест рассматривают возможность строительства нового сталеплавильного производства с использованием технологий, предусматривающих прямое восстановление железа. Такое решение поможет значительно сократить выбросы углекислого газа, но для этого нужно глобально менять технологические процессы. Об этом заявил генеральный директор холдинга Юрий Рыженков.

В частности, компания уже внедрила производство DRI окатышей методом прямого восстановления на Центральном Горно-обогатительном комбинате.

По словам Рыженкова, Метинвест с целью декарбонизации металлургического производства сотрудничает с мировыми компаниями в сфере производства оборудования для промышленности – Рrimetals и Siemens.

Один из вариантов действенных решений – это прямое восстановление железа при выплавке стали. Запуск подобной технологии позволит отказаться от кокса и сократить выбросы СО2 фактически в два раза.

Как утверждает Рыженков, в течение 7-10 лет в Мариуполе или в Запорожье может быть построен новый завод мощностью в 4,5 миллиона тонн стали в год.

При этом Метинвест также рассматривает возможность использования водорода и возобновляемых источников.

Напомним, компания Метинвест в течение 5 лет планирует инвестировать в экологические проекты около 500 миллионов долларов.