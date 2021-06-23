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В Украине планируют построить новый завод с технологией прямого восстановления железа

23 июня 2021, 17:09

Чтобы использовать технологии прямого восстановления железа и сократить выбросы углекислого газа, нужно глобально менять процессы, сказал Юрий Рыженков.

Метинвест
Метинвест изучает возможность строительства нового сталеплавильного производства в Мариуполе или Запорожье в течение 7-10 лет / metinvestholding.com

В компании Метинвест рассматривают возможность строительства нового сталеплавильного производства с использованием технологий, предусматривающих прямое восстановление железа. Такое решение поможет значительно сократить выбросы углекислого газа, но для этого нужно глобально менять технологические процессы. Об этом заявил генеральный директор холдинга Юрий Рыженков.

В частности, компания уже внедрила производство DRI окатышей методом прямого восстановления на Центральном Горно-обогатительном комбинате.

По словам Рыженкова, Метинвест с целью декарбонизации металлургического производства сотрудничает с мировыми компаниями в сфере производства оборудования для промышленности – Рrimetals и Siemens.

Один из вариантов действенных решений – это прямое восстановление железа при выплавке стали. Запуск подобной технологии позволит отказаться от кокса и сократить выбросы СО2 фактически в два раза.

Как утверждает Рыженков, в течение 7-10 лет в Мариуполе или в Запорожье может быть построен новый завод мощностью в 4,5 миллиона тонн стали в год.

При этом Метинвест также рассматривает возможность использования водорода и возобновляемых источников.

Напомним, компания Метинвест в течение 5 лет планирует инвестировать в экологические проекты около 500 миллионов долларов.

Метинвест новости Украины
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