Возобновление работы метро в Киеве: стало известно, что потребуют от пассажиров

В метро Киева после возобновления работы необходимо будет находиться в масках и придерживаться дистанции, сообщил мэр / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после возобновления работы столичного метро в подземке возле касс и на перронах нужно будет соблюдать дистанцию.

В метро во вторник, 19 мая, уже нанесли разметку, рассказал чиновник в эфире одного из телеканалов.

Кличко подчеркнул, что в подземку не будут пускать без маски.

Также мэр посоветовал после возобновления работы метро пользоваться этим видом транспорта только при необходимости.

"…обязательно маски, по возможности – перчатки... в метрополитене мы уже разметили дистанцию, которую необходимо соблюдать при подходе к кассам и на перронах…", – заявил чиновник.

Читайте такжеБез жетонов: что изменится для пассажиров после открытия метро в КиевеНапомним, метро Киева перестало работать 18 марта из-за карантина, введенного в Украине для борьбы с китайским коронавирусом. Виталий Кличко предложил Кабмину разрешить возобновить работу подземки с 25 мая.

Позже глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ведомство дает разрешение на открытие метро с 25 мая, если это позволят сделать эпидемиологические показатели.