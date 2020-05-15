Саакашвили рассказал, какие законы разработает на полученном от Зеленского посту

Саакашвили рассказал, какие законы разработает / УНИАН

Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, которого президент Владимир Зеленский недавно назначил руководителем исполкома Нацсовета реформ заявил – в первую очередь он займется разработкой нового закона о государственно-частном партнерстве.

С таким заявлением он выступил в эфире ток-шоу Право на владу канала 1+1. Такой закон, как полагает Саакашвили, наверняка поможет Украине развивать бизнес на нужном уровне и создавать сотни тысяч новых рабочих мест.

"Мне кажется, главное, что должна Украина получить, ‒ государственно-частное партнерство. Мы должны с маленьким и средним бизнесом поднять его и сказать: государство может выполнять только вот эти функции, остальные все функции - это только можно вместе с людьми, которые создают достаток этой страны и создают 80% рабочих мест. Я хочу предложить Национальному совету реформ новый закон о государственно-частном партнерстве, где основные функции, которые должны принадлежать частным субъектам - очень предприимчивым, очень умным, очень талантливым украинцам. Я их встречаю каждый день", - подытожил он.

Напомним, ранее, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

После этого представители официального Тбилиси объявили, что отзывают своего посла в Украине -Теймураза Шарашенидзе. Затем грузинский премьер-министр Георгий Гахария рассказал, что отзыв дипломата из Киева ничуть не ставит под сомнение партнерство Украины и Грузии.