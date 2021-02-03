Минкульт попросит YouTube закрыть страницы "медведчуковских" телеканалов, заявил Ткаченко / УНИАН

Министерство культуры и информационной политики Украины направит в компанию YouTube решение СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина". Украина будет просить закрыть их страницы на YouTube, заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

"Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен - популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент", - сообщил Ткаченко в своем Telegram-канале.

Министр уточнил, что каналы NewsOne, ZIK, "112 Украина" в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее: