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"Минские соглашения могли умереть не полностью": в Раде объяснили, что будет с переговорами в ТКГ

23 февраля 2022, 10:31
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Практические вопросы по Донбассу всё равно нужно как-то обсуждать, считает член украинской делегации в ТКГ Александр Мережко.

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В Раде объяснили, что будет с переговорами в ТКГ / Фото РБК-Украина

Пока нет никакой альтернативы переговорам в Трехсторонней контактной группе, заявил председатель комитета Верховной рады по внешней политике и член украинской делегации в ТКГ Александр Мережко.

По его словам, чтобы понять, полностью ли умерли Минские договоренности или нет, нужно немного подождать. Об этом пишет РБК-Украина.

Он напомнил, что на начало марта 2022 года была запланирована очередная встреча ТКГ. По его словам, украинская сторона туда придет, но вопрос в том, придет ли российская сторона.

"Пока никакой альтернативы ТКГ нет, надо подождать немного, чтобы понять, Минские договоренности полностью умерли или нет. Надо обсудить этот вопрос и с ОБСЕ. В начале марта должна состояться очередная встреча ТКГ, думаю, мы на нее придем – вопрос в том, придет ли другая сторона", – отметил Мережко.

Также он отметил, что Москва и раньше не признавала себя стороной Минских договоренностей, поэтому отказ РФ от "Минска" после признания "ЛДНР" по сути ничего для нее не меняет.

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Однако в дальнейшем должна быть какая-то коммуникация для решения вопросов, связанных с Донбассом, отметил Мережко. Среди них – вопрос освобождения незаконно удерживаемых ОРДЛО украинцев.

"Какая-то связь всё равно должна быть, и наших людей надо возвращать, но на данный момент нет понимания, с кем и как разговаривать", – сказал нардеп.

Другой член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что Минские договоренности утратили свою роль сдерживающего Россию фактора после того, как РФ признала "ЛДНР", поэтому в них больше нет смысла. Однако Гармаш подчеркнул, что это его личное мнение, а не официальная позиция ТКГ.

Выход России из Минских соглашений

22 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше нет после того, как РФ признала официально "ЛДНР".

"Теперь Минских соглашений не существует, чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?", – заявил Путин.

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Минск Минские договоренности Верховная Рада Минские соглашения Александр Мережко
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