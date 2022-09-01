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Минус 200 "голов", 6 складов боеприпасов и горы техники: ВСУ сократили популяцию оккупантов на юге

1 сентября 2022, 08:17

Наши защитники продолжают "демилитаризировать" оккупационную армию на южном направлении.

Авиация ВСУ
ВСУ сократили популяцию оккупантов на юге / скриншот

Украинские военные уничтожили более 200 россиян, 6 складов вражеских боеприпасов, военную технику и вооружение захватчиков на южном направлении.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", в течение дня 31 августа враг нанес огневой удар по тяжелой ствольной артиллерии по Криворожскому и Никопольскому районам. В результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В ответ украинская авиация нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям.

Также ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационным, реактивным системам залпового огня и средствам противовоздушной обороны врага.

Содержание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов.

"Попадания результативны, повреждения существенные. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена", – говорится в сообщении.

В результате огневых усилий ВСУ враг потерял 201 человека, 12 танков Т-72 и 18 единиц автомобильной бронетехники, сообщили в ОК "Юг".

"Метко уничтожены тяжелая огнеметная система "Сонцепек", зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", 5 гаубиц "Мста-Б", самоходная гаубица "Акация", 2 самоходных артустановки, 3 мобильных миномета", - говорится в сообщении.

Кроме того, ликвидировано 6 складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков вражеских войск.

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Херсона
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