Минздрав назвал "эксклюзивные" симптомы Дельта-штамма

Коронавирус Дельта имеет особые симптомы / Reuters

Симптомы COVID-19 при инфицировании штаммом Дельта существенно отличаются от других вариантов коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, в то время как кашель и потеря обоняния или вкуса встречаются реже. Также сообщается о более серьезных симптомах, включая ухудшение слуха, желудочно-кишечные проблемы и образование сгустков крови, которые приводят к гибели тканей и гангрене", - указано в сообщении.

Исследование китайских ученых показало, что концентрация вируса в крови инфицированного человека из штамма Дельта в 1000 раз выше, чем у зараженных диких штаммов. Это, как отмечают в Минздраве, говорит о том, что инфицированный данным штаммом больной гораздо чаще выпускает вирус во внешнюю среду. Поэтому он так стремительно распространяется.

Более того, в профильном ведомстве утверждают, что вероятность тяжелого течения заболевания при заражении Дельта-штаммом значительно выше, если человек не получил вакцину от коронавируса.

А вот полностью привитые люди переносят болезнь асимптомально, в крайнем случае, в более легкой форме.

Между тем, ВОЗ заявляет, что штамм Дельта не более смертелен, чем другие виды COVID-19.

Вакцинация в Украине:

С начала прививочной кампании в Украине было вакцинировано 3 759 405 человек. 3 759 403 них получили одну дозу, две дозы вкололи 2 151 799 людям. Всего проведено 5 911 202 прививки.