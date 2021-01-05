Минздрав обнародовал обновленный протокол лечения COVID-19

МОЗ обновил протокол лечения коронавируса / Фото Reuters

Сегодня Минздрав обнародовал обновленный протокол по лечению коронавируса. Протокол был обновлен 31 декабря 2020 года, говорится на сайте ведомства.

Как отметила инфекционист Ольга Голубовская, главным изменением является то, что из обновленного протокола исключили из лечения больных с критическим течением заболевания препарат Тоцилизумаб. Его применение рекомендуется лишь при тяжелом течении болезни.

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