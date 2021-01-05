Минздрав обнародовал обновленный протокол лечения COVID-19

Из протокола лечения исключили один из препаратов.
Сегодня Минздрав обнародовал обновленный протокол по лечению коронавируса. Протокол был обновлен 31 декабря 2020 года, говорится на сайте ведомства.
Как отметила инфекционист Ольга Голубовская, главным изменением является то, что из обновленного протокола исключили из лечения больных с критическим течением заболевания препарат Тоцилизумаб. Его применение рекомендуется лишь при тяжелом течении болезни.
Когда введут локдаун в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине осенью, власти анонсировали локдаун. Кабмин решил, что более жесткий карантин должен действовать с 8 января по 24 число включительно.
- С декабря суточная статистика по количеству найденных больных коронавирусом серьезно изменилась – начали ставить меньше диагнозов.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет.
- Общенациональный карантин, согласно которому украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны, продлен до 1 марта 2021 года.
- При этом эксперты считают, что нет смысла вводить локдаун в январе.
Автор: Екатерина Трохимчук