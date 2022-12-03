Митрополит УПЦ МП, секретаря которого нашли с парнем из хора, сбежал из Украины в Молдовы

Мелетий 1 декабря в Епископском соборе князя Невского вместе с местным архиереем Петру провел совместную литургию в честь юбилея духовной службы.
Митрополит Черновицкой епархии УПЦ МП Мелетий, у которого во время обысков сотрудники СБУ нашли документы о российском гражданстве, поехал в Молдову.
Одно из молдавских епископств опубликовало в Facebook кадры литургии, которую 1 декабря в Епископском соборе князя Невского совершил Мелетий вместе с местным архиереем Петру.
Сообщается, что Мелетия сопровождали служители Черновицкой епархии.
Отмечается также, что архиепископ Петру уже много лет имеет духовную дружбу с митрополитом Мелетием, для чего был приглашен принять участие в торжественном богослужении, посвященном празднованию 55-летия жизни и 35 лет служения архиепископа Петра.
Как сообщал Главред, 25 нобяря Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).
В результате следственных действий были обнаружены документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Была выявлена агитационная русская литература, а также документы оккупантов, ранее участвовавших в боевых действиях против ВСУ.
Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" об "особенностях" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.
Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией о общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию рф в Украине, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви" и т.д.
Кроме того, секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП во время обыска застали в постели с парнем из церковного хора.
Запрет УПЦ МП в Украине
Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.
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