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Мобилизованные могут развернуть автоматы против оккупантов: Фейгин о новой проблеме для РФ

21 октября 2022, 14:32

Оккупанты РФ могут столкнуться с проблемами из-за мобилизации жителей оккупированных областей Украины, не исключил Марк Фейгин.

Мобилизация в России
Мобилизация в России / Фото Telegram

Президент РФ Владимир Путин стремится восполнить недобор по мобилизации за счет жителей оккупированных областей Украины, заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

"Я думаю, что неофиты, граждане Украины, в этом плане находятся в зоне риска. Мы это видели на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях, где мобилизация вообще никогда не останавливалась", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем он считает, что оккупанты РФ могут столкнуться с проблемами из-за мобилизации жителей оккупированных областей Украины.

Правозащитник говорит, что при определенных обстоятельствах они могут выступить против оккупантов.

"А что касается новых территорий, то там всегда были какие-то опасения. Наберешь много людей - они развернут автоматы. А так их можно просеять и по чуть-чуть куда-то добавлять на линию фронта - на Донбассе и так далее. А то и вообще с севера пустить, ведь они же с территории России "поплывут". Так что, думаю, и эта цель тоже, несомненно, ставится. Но все эти цели - побочные. В конечном итоге их задача если не удержать правый берег, то разрушить все, что там останется", - добавил Фейгин.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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