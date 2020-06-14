УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ОРДЛО полностью пропала мобильная связь Vodafone: что случилось

14 июня 2020, 15:28

Связь недоступна на захваченных террористами районов Донетчины.

Водафон
Vodafone Ukraine / сайт компании

С воскресенья, 14 июня 2020 года, на временно оккупированных боевиками группировки "ДНР" районах Донецкой области полностью перестала работать мобильная связь от Vodafone Ukraine.

Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на представителей оператора.

Как сообщили в компании, в ОРДО связь перестала работать по причине аварии на линии. В то же время в Vodafone уточнили, что ремонтные работы уже проводятся, однако сроков восстановления связи назвать не смогли.

По состоянию на 15:20 на номера Vodafone в отдельные районы Донецкой области невозможно дозвониться. Боевики еще в утренние часы заявили об отсутствии связи Vodafone в результате повреждения телекоммуникационной сети. Также сообщалось, что в причинах разбираются сотрудники компании-оператора.

Напомним, мобильная связь от Vodafone Ukraine на временно оккупированных боевиками группировки "ЛНР" районах Луганской области не работает уже несколько дней.

Боевики обвиняют в этом украинскую сторону ‒ якобы Киев специально отключил мобильную связь Vodafone Ukraine после принятого в "республике" так называемого "закона о русском языке".

В свою очередь представители оператора пояснили, что связь пропала по причине отключения передающих станций от электричества.

новости Украины Vodafone мобильная связь боевики ДНР
Сейчас вы просматриваете новость «В ОРДЛО полностью пропала мобильная связь Vodafone: что случилось». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:45
"Грозы, град и шквалы в Украине": каким областям готовиться к непогоде
15:33
Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой Видео
15:28
В ОРДЛО полностью пропала мобильная связь Vodafone: что случилось
15:03
Гороскоп на неделю: встреча с родственной душой и крупный финансовый выигрыш
14:40
Запуск авиасообщения: в Минздраве рассказали, как будут фильтровать пассажиров
14:38
Четыре страны ЕС заказали 400 миллионов доз вакцин от коронавируса Видео
14:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 июня: усиление сексуальности и дара Видео
13:48
Путин прихвастнул выходом из пандемии коронавируса с минимальными потерями Видео
13:25
Ретроградный Меркурий в июне 2020: астролог раскрыл особенности Видео
13:10
Битва несчастных: астролог спрогнозировал судьбу Трампа и исход выборов в США
13:00
Киев и еще 10 областей застряли на карантине – нового ослабления не будет Видео
12:47
Конгрессмен сказал, что Россия хочет "подорвать"
12:35
"Заканчивать агрессию": Помпео выступил с громким заявлением против России
12:05
Аналитик спрогнозировал, сильно ли ударит "коронавирусный" кризис по Украине
12:00
Короткие мужские стрижки 2020 – как подстричься на лето: фото Фото
11:26
Вторая волна коронавируса придет в середине лета – британские ученые Видео
11:26
Разумков рассказал, какие вопросы не смогут выноситься на референдум по закону Зеленского
11:08
Демократы в США готовят революцию на случай поражения на выборах мнение
11:03
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июня: срыв масок и ложные обещания Видео
10:59
Серьезный бизнес: мошенники придумали новую аферу со справками по коронавирусу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять