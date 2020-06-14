В ОРДЛО полностью пропала мобильная связь Vodafone: что случилось

Vodafone Ukraine / сайт компании

С воскресенья, 14 июня 2020 года, на временно оккупированных боевиками группировки "ДНР" районах Донецкой области полностью перестала работать мобильная связь от Vodafone Ukraine.

Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на представителей оператора.

Как сообщили в компании, в ОРДО связь перестала работать по причине аварии на линии. В то же время в Vodafone уточнили, что ремонтные работы уже проводятся, однако сроков восстановления связи назвать не смогли.

По состоянию на 15:20 на номера Vodafone в отдельные районы Донецкой области невозможно дозвониться. Боевики еще в утренние часы заявили об отсутствии связи Vodafone в результате повреждения телекоммуникационной сети. Также сообщалось, что в причинах разбираются сотрудники компании-оператора.

Напомним, мобильная связь от Vodafone Ukraine на временно оккупированных боевиками группировки "ЛНР" районах Луганской области не работает уже несколько дней.

Боевики обвиняют в этом украинскую сторону ‒ якобы Киев специально отключил мобильную связь Vodafone Ukraine после принятого в "республике" так называемого "закона о русском языке".

В свою очередь представители оператора пояснили, что связь пропала по причине отключения передающих станций от электричества.