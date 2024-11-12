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Могут полететь более 100 ракет, РФ хочет уничтожить распределительные мощности АЭС - Коваленко

Ангелина Подвысоцкая
12 ноября 2024, 02:08
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Массированных ракетных атак не было уже более двух месяцев. Накопленных ракет может хватить на два массированных ракетных обстрела.
Могут полететь более 100 ракет, РФ хочет уничтожить распределительные мощности АЭС - Коваленко
РФ накопила более 100 ракет для массированного удара / Колаж: Главред, фото: Главред, Википедия

Что говорит Коваленко:

  • РФ готова к массированному ракетному удару
  • Россияне накопили более 100 крылатых ракет Х-101
  • Россия хочет уничтожить распределительные мощности атомных электростанций

Российские оккупанты в ближайшее время могут ударить крылатыми ракетами по Украине. РФ уже накопила 117 ракет Х-101. Об этом заявил руководитель ЦПД Андрей Коваленко, сообщает 24 канал.

Он отметил, что этих ракет может хватить на два массированных обстрела. Последний раз подобные атаки происходили 2 месяца назад.

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11 ноября россияне проводили имитационные тренировки, что может свидетельствовать об отработке элементов нанесения масштабного ракетного удара с использованием истребителей МиГ-31К и бомбардировщиков Ту-95.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда оккупанты запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Коваленко отмечает, что основной целью врага может стать энергетика. На этот раз оккупанты могут попытаться уничтожить распределительные мощности атомных электростанций.

"Провели имитацию обстрелов, демонстрируя, что уже все есть для нанесения ударов по украинской инфраструктуре и, к сожалению, террора гражданского населения... Это большая угроза. Нужно акцентировать внимание международного сообщества именно на этой угрозе. Причем активно. Так или иначе это война с гражданскими людьми. Энергетика - это не экономика войны, это больше экономика гражданского сектора", - сказал Коваленко.

РФ готовит массированный удар по Украине

Главред ранее писал, что со времени последнего массированного ракетного удара в России изготовили более 200 ракет различных типов. Военный эксперт Роман Свитан считает, что оккупанты уже давно могли нанести удар. Скорее всего, что-то их сдерживает.

"Возможно, это какие-то договоренности с США перед выборами, чтобы не эскалировать ситуацию. Потому что Белый дом придерживался договоренностей по неэскалации перед выборами Путина. Здесь прослеживается связь. Я думаю, что именно это является причиной", - сказал он.

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев считает, что после последних атак дронов на Киев есть вероятность, что Россия может готовиться к масштабному комбинированному удару по столице и другим городам Украины.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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