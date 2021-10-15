Мороз, солнце и штиль: в Сети показали пронзительную красоту заснеженных Карпат

В Карпатах уже первые сугробы / ua.depositphotos.com

На высокогорьях Карпат продолжает выпадать снег. Температурные столбики на вершинах опускаются до 5 градусов мороза. Гора Поп Иван Черногорский – под белым покровом.

Поп Иван Черногорский расположен на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Это одна из самых высоких вершин украинских Карпат, ее высота – 2 028 метров. В Черногорском горном поисково-спасательном посту сообщили, что красоту заснеженного пейзажа дополнила ясная погода.

"По состоянию на 09:00 15.10.2021 в г. Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -5 градусов, ветер", – говорится в сообщении.

В Карпатах снег превращается в сугробы / facebook.com/chornogora.rescue112

Пользователи Сети с восхищением высказываются о пейзаже, а также обращают внимание на отчетливые следы на снегу – и иронизируют, не медвежьи ли они:

Какая красота!

Следы медведя или Василия?

И снег лежит...

Доброе зимнее утро!

К слову, днем ранее здесь было довольно облачно, а мороз – чуть слабее (-4°С), и величественная красота гор в снегу приобрела слегка грозный характер.

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Заснеженные Карпаты днем ранее – 14 октября / facebook.com/chornogora.rescue112

Тут же для наглядности – фото от горных спасателей еще за день, 13 октября, когда температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза, а ясное небо над заснеженными склонами заметно преображало пейзаж.

Так выглядели Карпаты в снегу 13 октября / facebook.com/chornogora.rescue112

Отметим, что в Карпатах выпал снег еще 21 сентября, тогда и ударили морозы. Спасатели призывают туристов, которые все же решили идти в горы, одеваться теплее, брать с собой термос с горячим чаем и обязательно предупреждать чрезвычайников о своих намерениях в горах.

Путешествия нужно регистрировать в ГСЧС, чтобы в случае беды получить оперативную помощь.

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