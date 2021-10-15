Мороз, солнце и штиль: в Сети показали пронзительную красоту заснеженных Карпат

Заснеженные склоны Поп Иван Черногорский зафиксировали на камеру.
На высокогорьях Карпат продолжает выпадать снег. Температурные столбики на вершинах опускаются до 5 градусов мороза. Гора Поп Иван Черногорский – под белым покровом.
Поп Иван Черногорский расположен на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Это одна из самых высоких вершин украинских Карпат, ее высота – 2 028 метров. В Черногорском горном поисково-спасательном посту сообщили, что красоту заснеженного пейзажа дополнила ясная погода.
"По состоянию на 09:00 15.10.2021 в г. Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -5 градусов, ветер", – говорится в сообщении.
Пользователи Сети с восхищением высказываются о пейзаже, а также обращают внимание на отчетливые следы на снегу – и иронизируют, не медвежьи ли они:
- Какая красота!
- Следы медведя или Василия?
- И снег лежит...
- Доброе зимнее утро!
К слову, днем ранее здесь было довольно облачно, а мороз – чуть слабее (-4°С), и величественная красота гор в снегу приобрела слегка грозный характер.
Тут же для наглядности – фото от горных спасателей еще за день, 13 октября, когда температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза, а ясное небо над заснеженными склонами заметно преображало пейзаж.
Отметим, что в Карпатах выпал снег еще 21 сентября, тогда и ударили морозы. Спасатели призывают туристов, которые все же решили идти в горы, одеваться теплее, брать с собой термос с горячим чаем и обязательно предупреждать чрезвычайников о своих намерениях в горах.
Путешествия нужно регистрировать в ГСЧС, чтобы в случае беды получить оперативную помощь.
Какой будет зима 2021-22 в Украине
- По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
- По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
- Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.