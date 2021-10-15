УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мороз, солнце и штиль: в Сети показали пронзительную красоту заснеженных Карпат

15 октября 2021, 19:12

Заснеженные склоны Поп Иван Черногорский зафиксировали на камеру.

Карпаты
В Карпатах уже первые сугробы / ua.depositphotos.com

На высокогорьях Карпат продолжает выпадать снег. Температурные столбики на вершинах опускаются до 5 градусов мороза. Гора Поп Иван Черногорский – под белым покровом.

Поп Иван Черногорский расположен на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Это одна из самых высоких вершин украинских Карпат, ее высота – 2 028 метров. В Черногорском горном поисково-спасательном посту сообщили, что красоту заснеженного пейзажа дополнила ясная погода.

"По состоянию на 09:00 15.10.2021 в г. Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -5 градусов, ветер", – говорится в сообщении.

В Карпатах снег превращается в сугробы / facebook.com/chornogora.rescue112

Пользователи Сети с восхищением высказываются о пейзаже, а также обращают внимание на отчетливые следы на снегу – и иронизируют, не медвежьи ли они:

  • Какая красота!
  • Следы медведя или Василия?
  • И снег лежит...
  • Доброе зимнее утро!

К слову, днем ранее здесь было довольно облачно, а мороз – чуть слабее (-4°С), и величественная красота гор в снегу приобрела слегка грозный характер.

Реклама
Заснеженные Карпаты днем ранее – 14 октября / facebook.com/chornogora.rescue112

Тут же для наглядности – фото от горных спасателей еще за день, 13 октября, когда температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза, а ясное небо над заснеженными склонами заметно преображало пейзаж.

Так выглядели Карпаты в снегу 13 октября / facebook.com/chornogora.rescue112

Отметим, что в Карпатах выпал снег еще 21 сентября, тогда и ударили морозы. Спасатели призывают туристов, которые все же решили идти в горы, одеваться теплее, брать с собой термос с горячим чаем и обязательно предупреждать чрезвычайников о своих намерениях в горах.

Путешествия нужно регистрировать в ГСЧС, чтобы в случае беды получить оперативную помощь.

Какой будет зима 2021-22 в Украине

  • По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
  • По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
  • Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.
viber
Карпаты снеговик Погода в Украине на октябрь
Сейчас вы просматриваете новость «Мороз, солнце и штиль: в Сети показали пронзительную красоту заснеженных Карпат». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минутСамый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минут ПриватБанк изменил правила денежных переводов с карты на карту: что нужно знатьПриватБанк изменил правила денежных переводов с карты на карту: что нужно знать Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дняКогда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеетВ Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет Может вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечкуМожет вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку

Последние новости

19:57

Нас ждёт "веселая" зима

19:40

"Это дело двух звонков": Арестович составил план во возвращению Донбасса Видео

19:20

"Замерзают уши": пациенты жалуются на жуткие условия в больнице Харькова

19:12

Мороз, солнце и штиль: в Сети показали пронзительную красоту заснеженных Карпат

19:10

Невакцинированные учителя могут работать: Ляшко раскрыл главный секрет Видео

Реклама
19:05

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

18:37

Осенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники Видео

18:35

Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса и как не попасть в беду Видео

18:33

Выкручивали уши и ужасно избивали: запорожские патрульные жутко издевались над задержанным

18:21

"Танцевать он не может": Евгения Власова рассказала о состоянии партнера по "Танцам" после ДТП Видео

18:08

Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет Видео

17:59

Британский депутат-консерватор скончался после нападения

17:58

Смертельное ДТП в Калуше: мотоциклист сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места аварии Видео

17:41

Каким людям нельзя есть популярный вид мяса - ответ диетолога

17:41

"Они исчезнут": в Египте бьют тревогу из-за уникального чуда природы Видео

17:34

В Днепре 13-летняя девочка поссорилась с родителями из-за оценок и выпрыгнула с 6 этажа

17:22

"Путин - великий человек, а Россия - основной партнер": Кива оправдался за поздравление главы РФ Видео

17:04

Симптомы рака легких: явный признак того, что у вас может быть смертельная болезнь Видео

16:57

"Ловят нарушителей": в "краснозонном" Херсоне запустили "антиковидные" патрули

16:49

Еще четыре области идут в "красную" зону: где и когда усилят карантин

Реклама
16:46

В Москве с криками "фашисты" и "позор" сорвали показ фильма про Голодомор в Украине Видео

16:36

"Большая стройка": на Хортице запустили лазерное шоу, которым можно управлять с помощью телефона Видео

16:31

На Полтавщине во время празднования Дня села едва не скончался подросток: его спасли копы

16:31

Количество больных перевалит за 20 тысяч в сутки: ученые составили COVID-прогноз для Украины

15:56

Когда украинские врачи будут получать по 20 тысяч зарплаты: министр назвал точную дату Видео

15:54

Украинцы не могут получить помощь по рождению ребенка: в Минцифре разъяснили неразбериху

15:51

Во Львове похитили девушку и требовали 2 млн евро выкупа

15:45

Как жить дольше: назван теплый напиток для снижения риска рака, уровня холестерина и долголетия Видео

15:16

Высокое кровяное давление: суперпродукт, который "значительно" снижает гипертонию за два часа Видео

15:08

"Либо он выходит, либо мы не едем": в Запорожье маршрутчик-неадекват обматерил льготника Видео

15:00

Жуткое убийство в Хмельницкой области: 23-летняя девушка зверски расправилась с пожилым мужчиной

15:00

Гороскоп на 16 октября 2021 для всех знаков Зодиака: ошибки прошлого или проверка на прочность Видео

14:56

Главный санврач объяснил, когда переболевшим COVID-19 нужно делать прививку

14:35

Регина Тодоренко в кружевных полупрозрачных трусиках показала эффект от жесткой терапии

14:30

Проезд под вопросом: "Укрзализныця" усилит проверки пассажиров Видео

14:23

Скорее всего в Украине будет дополнительная вакцинация от коронавируса - Ляшко

14:21

Ограничение поездок в другие области: Ляшко рассказал, кто будет следить за исполнением новых правил

14:13

Украина готова транспортировать объемы газа, превышающих мощность "СП-2" – Макогон ответил Путину Видео

14:11

Мир наизнанку Пакистан: Комаров встретил ученого, который из яда скорпиона создает лекарство от COVID

13:48

Люди сгорели заживо в машине на Закарпатье: детали и кадры жуткого ДТП

Реклама
13:31

Обязательная вакцинация от COVID-19: в Украине планируют существенно расширить перечень профессий Видео

13:23

Семейный врач рассказала, как не получить осложнение после простуды

13:15

"Очень мерзко выглядит!": дочь Ани Лорак захейтили за странные видео в Instagram Видео

12:34

В Украину пришел антициклон "Ольденбург": какой будет погода до конца недели Видео

12:22

"Требуем не признавать результаты": в МИД возмутились переписью населения в захваченном РФ Крыму

12:13

Ксения Мишина в платье с высоким разрезом похвасталась стройными ножками:"Секси-чика сегодня будет!"

11:54

Крым назвали "российским": королева Елизавета II попала в скандал

11:53

ПриватБанк изменил правила денежных переводов с карты на карту: что нужно знать

11:37

Модный осенний маникюр 2021: красивые идеи дизайна для вдохновения Фото

11:36

Пророчество от Стаса Боклана и пародия Бабкина на мирового лидера: чего ожидать в новом выпуске Лиги Смеха

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять