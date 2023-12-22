Мощный взрыв и сильный пожар: "шахед" ударил по жилому дому в Киеве

В результате прилета повреждены 26 домов, есть пострадавшие.

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РФ ударила по Киеву беспилотником / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

Российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами". Один из них ударил прямо по многоэтажному жилому дому в Соломянском районе. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Беспилотник ударил по верхнему этажу дома. После этого начался сильный пожар. На место сразу поехали экстренные службы.

Позже стало известно о том, что в результате "прилета" пострадал как минимум один человек, его госпитализировали. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

видео дня

Из фото, которые появились в Сети, видно, что взрывной волной в доме выбиты окна, в квартирах есть разрушения.

РФ ударила по Киеву беспилотником / фото: Telegram

В Министерстве внутренних дел заявили, что в результате атаки беспилотников обломками поврежден 26 этаж дома. Во многих квартирах выбиты окна и поврежден фасад дома.

В Сети появилось видео с моментом "прилета" беспилотника по многоэтажному дому.

Смотрите видео удара беспилотника по дому:

РФ ударила по Киеву беспилотником / фото: скриншот

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