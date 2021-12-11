Мошенники нагло опустошают счета клиентов ПриватБанка: как обезопасить свои деньги

Клиенты ПриватБанка становятся жертвами мошенников / УНИАН

Клиентка ПриватБанка лишилась средств на карте. Мошенники вывели деньги под видом покупки товаров. В ПриватБанке рассказали, как действовать в подобных случаях.

В финучреждение на портале Минфин обратился муж пострадавшей.

"Сразу же были проинформированы сотрудники банка, с просьбой отменить транзакцию, на которую получили ответ "сами виноваты". При подаче жалобы на мошенника, сотрудники банка получили от него доказательства того, что он купил ВТС для себя, а не для клиента с карты которого были списаны деньги, и сделали вид, что так и должно быть", - рассказал мужчина.

После обращения на сайт, куда были переведены средства, оказалось, что их уже не вернуть.

Отзыв клиента ПриватБагка / minfin.com.ua

"При общении под видом покупателя на сервисе обмена ВТС, (с продавцом на которого был сделан перевод), оказалось что такие схемы они проводят чуть ли не каждый день, в основном я так понял что из ОЛХ", - поделился муж пострадавшей.

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Работают злоумышленники - в ПриватБанка рассказали, что делать

В государственном банке подчеркнули, что о своей стороны они делают все, чтобы уберечь средства клиентов от мошенников.

Сотрудника банка предоставили советы, как не стать жертвой мошенничества.

Ответ ПриватБанка / minfin.com.ua

"Поиск и задержание злоумышленников вместе с проведением расследований по случаям мошенничества является обязанностью правоохранительных органов и согласно законодательству находятся вне юрисдикции банка. Правоохранители могут получить по оформленному, согласно действующему законодательству запросу всю необходимую информацию", - говорится в ответе банка.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк предупредил украинцев о появлении новой схемы мошенничества — массового доступа к личным данным под видом государственных выплат за вакцинацию от COVID-19.

По данным специалистов, уже зафиксированы случаи, когда клиентам через мессенджеры или электронную почту приходит сообщение о доступных выплатах за вакцинацию на несколько тысяч гривен.