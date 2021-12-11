Мошенники нагло опустошают счета клиентов ПриватБанка: как обезопасить свои деньги

Злоумышленники изобретают все новые схемы обмана.
Клиентка ПриватБанка лишилась средств на карте. Мошенники вывели деньги под видом покупки товаров. В ПриватБанке рассказали, как действовать в подобных случаях.
В финучреждение на портале Минфин обратился муж пострадавшей.
"Сразу же были проинформированы сотрудники банка, с просьбой отменить транзакцию, на которую получили ответ "сами виноваты". При подаче жалобы на мошенника, сотрудники банка получили от него доказательства того, что он купил ВТС для себя, а не для клиента с карты которого были списаны деньги, и сделали вид, что так и должно быть", - рассказал мужчина.
После обращения на сайт, куда были переведены средства, оказалось, что их уже не вернуть.
"При общении под видом покупателя на сервисе обмена ВТС, (с продавцом на которого был сделан перевод), оказалось что такие схемы они проводят чуть ли не каждый день, в основном я так понял что из ОЛХ", - поделился муж пострадавшей.
Работают злоумышленники - в ПриватБанка рассказали, что делать
В государственном банке подчеркнули, что о своей стороны они делают все, чтобы уберечь средства клиентов от мошенников.
Сотрудника банка предоставили советы, как не стать жертвой мошенничества.
"Поиск и задержание злоумышленников вместе с проведением расследований по случаям мошенничества является обязанностью правоохранительных органов и согласно законодательству находятся вне юрисдикции банка. Правоохранители могут получить по оформленному, согласно действующему законодательству запросу всю необходимую информацию", - говорится в ответе банка.
Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк предупредил украинцев о появлении новой схемы мошенничества — массового доступа к личным данным под видом государственных выплат за вакцинацию от COVID-19.
По данным специалистов, уже зафиксированы случаи, когда клиентам через мессенджеры или электронную почту приходит сообщение о доступных выплатах за вакцинацию на несколько тысяч гривен.