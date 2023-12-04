Мосийчук об обороне Юга: правоохранители должны дать честный ответ на вопрос, почему командование не выполнило инструкцию

Мосийчук заявил, что командование обязано действовать по инструкции, установленной законодательством.

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Игорь Мосийчук / УНИАН

Правоохранительные органы обязаны дать честные ответы на вопрос, надлежащим образом ли была организована оборона Юга, а общество - еще больше обязано быть готовым их услышать.

Об этом в Telegram написал бывший народный депутат Игорь Мосийчук, передает "ДС".

Он призвал не повторять ошибки за нашим врагом и не жить в иллюзиях. Одна из них - верить, что украинское военно-политическое руководство не допускает ошибок, а армия полностью лишилась советщины и стала соответствовать всем образцам НАТО.

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"Объективная реальность заключается в том, что государство Украина действительно не сделало все возможное для защиты своих граждан и территорий. Провал обороны юга заключается не только в ненадлежащем минировании мостов и дамб на границе с оккупированным Крымом, но и в ненадлежащем или недостаточном развертывании Теробороны. Так сказано в уголовном производстве, существование которого также является объективной реальностью

Мосийчук заявил, что командование обязано действовать по инструкции, установленной законодательством. Согласно ей, командование Объединенных сил ВСУ должно было обратиться к Главнокомандующему ВСУ с потребностью развертывания сил ТрО в связи с недостаточностью имеющихся сил и средств. Со своей стороны главнокомандующий ВСУ должен был подготовить представление на СНБО со всеми обоснованиями. Конечное решение принимает СНБО.

Как известно из сообщений Государственного бюро расследований, следствие пока не установило факта, что соответствующее обращение в СНБО было.

"Алгоритм не был выполнен. Почему, ведь каждое звено в цепочке точно знало, что должно делать? Это же опытные люди. В 2018-2019 годах генерал Наев был командующим ООС. Генерал Залужный был его первым заместителем. Считаю, правоохранительные органы обязаны дать обществу честные ответы на эти вопросы. А мы еще больше обязаны быть готовыми их услышать", - написал Игорь Мосийчук.

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