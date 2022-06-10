Москву нужно отменить: в Сети от имени Кличко потроллили Путина

В Сети потроллили Путина отменой создания Москвы / скриншот

Политолог Алексей Голобуцкий обнародовал в Сети фейковое распоряжение мэра Киева Виталия Кличко "О восстановлении исторической справедливости и исправлении ошибок прежних должностных лиц города Киева", где идет речь об отмене указа о создании Москвы.

В "документе" говорится о том, что указ правителя Киевской Руси Юрия Долгорукого "Про основание города Москва", который выдан 1147 году, утратил силу.

Это реакция на внесение российским депутатом Евгением Федоровым в госдуму рф проекта об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

Санкции против России

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что президент России Владимир Путин должен поплатиться за войну, которую развязал против Украины. Как заявила Урсула фон дер Ляйен во время международной донорской конференции высокого уровня по Украине в Варшаве, ЕС введет шестой пакет санкций, включая запрет российской нефти.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии в Украине права собственности РФ и ее резидентов – 99,772644% акций Проминвестбанка (ПИБ, Киев), принадлежащих госкорпорации развития ВЭБ.РФ, и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк, ранее – Сбербанк, Киев), принадлежащие Сбербанку России.

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