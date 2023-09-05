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Москву от БПЛА защищает арктический "Панцирь": генерал объяснил причину

Яна Ставская
5 сентября 2023, 18:19 обновлено 5 сентября, 18:50
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Россияне начали перебрасывать с Дальнего Востока поближе к линии фронта устаревшие установки ПВО.
Москву от БПЛА защищает арктический 'Панцирь': генерал объяснил причину
У россиян не хватает ресурсов, чтобы "закрыть" все небо от БПЛА / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Telegram Алексадра Коваленко

Под Москвой заметили ЗРК "Панцирь С-1" на шасси ДТ-30ПМ, специально созданный для арктической зоны. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал в своем Telegram, что это свидетельствует о кризисе российской ПВО.

По его словам, Россия не может восстановить уничтоженные в ходе боев в Украине системы ПВО в ближайшие десятилетия.

Генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко в эфире FREEDOM сделал похожее замечание. Военный подчеркнул, что Россия сама является производителем такой техники, но сейчас ее заметно не хватает, чтобы покрыть все нужды.

"Вот этот вариант - модернизация на гусеничном ходу, (установки) которые дислоцировались на севере, перебрасывались за тысячу км с Дальнего Востока, где были устаревшие комплексы С-300. Они вынуждены эти ЗРК перебрасывать на запад, на линию фронта, для прикрытия объектов в приграничных регионов. В первую очередь - в Москву и Петербург, в аэропорты", - сказал Романенко.

При этом Украина эффективно наносит удары по военным объектам, предприятиям ВПК России.

"Идет быстрое развитие наших БПЛА. И не только беспилотных - мы видим действие на море, действие БПЛА на суходоле, беспилотные аппараты, которые действуют под водой", - объяснил генерал.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Взрывы в России

Неизвестные БПЛА атакуют преимущественно военную инфраструктуру оккупантов. Так, 21 августа очередной дрон рухнул на аэродром РФ в Калужской области, повредив один самолет.

Во время одной из таких "атак" российские войска ПВО, отбиваясь от дронов, попали ракетой в жилой дом.

Эксперты соглашаются, что у россиян просто нет средств ПВО, чтобы отбивать все атаки на российские города, ведь вооружение переброшено для прикрытия войск оккупантов в зоне боевых действий.

Известно, что некоторые средства ПВО были переброшены поближе к резиденции Путина.

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война в Украине Панцирь Игорь Романенко война России и Украины
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