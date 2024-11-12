Можно создать более 10 бригад: нардепы предлагают расформировать ТЦК

В Украине могут расформировать органы ТЦК и СП. Народные депутаты уже активно этим занялись. Об этом заявила народный депутат Украины Юлия Яцык. Видео уже разлетелись в Сети.
Она отметила, что на замену органам ТЦК и СП могут прийти рекрутинговые центры, где будут работать гражданские лица. Что касается работников ТЦК, то их могут отправить на фронт.
"Работники территориальных центров комплектования являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять задачи в зоне боевых действий. Из военнослужащих ТЦК можно создать более 10-ти полноценных бригад", - сказала Яцык.видео дня
Народный депутат Роман Костенко выступил против расформирования органов ТЦК и СП. Он утверждает, что без этих сотрудников в Украине никто якобы не сможет провести мобилизацию, которая является основой пополнения украинского войска.
"Мы принудительно мобилизуем людей на защиту страны. Мы говорим о рекрутинге, о добровольцах, но основой пополнения нашего войска для защиты нашего государства является мобилизация и без ТЦК никто не сделает. Кто это сделает? Народные депутаты? Нет. Кто это сможет сделать? Никто. По-другому это можно назвать, но все равно это будет задача этого органа", - сказал Костенко.
Смотрите видео о предложениях расформировать органы ТЦК и СП:
Мобилизация в Украине - новости по теме
Напомним, 29 октября Верховная Рада приняла законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, которые будут действовать до 7 февраля 2025 года. За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, а за мобилизацию - 304.
Сейчас в Украине уже мобилизовано более 1 миллиона человек в состав Сил обороны. Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что планируется призвать еще 160 тысяч военнообязанных.
Как сообщал Главред, во время военного положения военнообязанные должны проходить медосмотр не реже одного раза в год. Если лицо признают временно непригодным, срок непригодности определяется индивидуально в зависимости от диагноза, отметила адвокат Лидия Карплюк. По законодательству, если человек признан ограниченно годным, ему нужно пройти повторный медицинский осмотр через девять месяцев.
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