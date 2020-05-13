УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Черкассами гостей приглашают в музей погибшим на Майдане беркутовцам

13 мая 2020, 23:39

Экспозиция учреждения впечатляет.

  • Музей Беркута Фото: Facebook/Владимир Зинченко
  • Музей Беркута Фото: Facebook/Владимир Зинченко
  • Музей Беркута Фото: Facebook/Владимир Зинченко
  • Музей Беркута Фото: Facebook/Владимир Зинченко
  • Музей Беркута Фото: Facebook/Владимир Зинченко

В селе Межиречье Каневского района Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам спецподразделения Беркут, которые устраивали репрессии участникам Революции достоинства в 2014 году.

"На Каневщине в Межиречье открыли музей… погибшим на Майдане "беркутовцам". Экспозиция музея – резиновые палки, наручники", – написал в Facebook советник заместителя главы Киевской городской госадминистрации Владимир Зинченко.

По словам чиновника, в музее он увидел те дубинки, которыми буркутовцы били участников Майдана.

"Кто готов поехать в гости в тот музей пишите в личку", — указал Зинченко.

Позже стало известно, что экспонаты Беркута убрали в музее из экспозиции, поскольку информация распространилась в соцсетях и спровоцировала резонанс.

"Но сообщили, что все вернут назад, как только журналисты уедут", — резюмировал Зинченко.

Напомним, Печерский районный суд Киева 4 мая избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти. Судья Олеся Батрин приняла решение заочно арестовать бывшего главу государства на два месяца без права внесения залога.

Позже Печерский райсуд Киева также заочно арестовал экс-главу государства по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

новости Украины Новости Черкассы Беркут Майдан
Сейчас вы просматриваете новость «Под Черкассами гостей приглашают в музей погибшим на Майдане беркутовцам». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:22
Вакцина против COVID-19: ученые нашли "секретный ингредиент"
00:11
"Проблемы с контролем": в США сделали новый прогноз по числу жертв Covid-19
13 мая, среда
23:39
Под Черкассами гостей приглашают в музей погибшим на Майдане беркутовцам Фото
23:16
Госпитализированный с Covid-19 Песков защищался "противовирусным" бейджем
22:47
У летучих мышей обнаружили вирус, родственный Covid-19
22:43
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 13 мая
22:22
В СНБО припугнули серьезной экологической проблемой
22:15
Кабмин без объяснения причины уволил главу Госэкоинспекции Фирсова
21:41
Шмыгаль озвучил главное условие проведения ВНО-2020
21:19
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме в московском госпитале
21:13
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кому защищать добро Видео
21:05
Не все так плохо: ВОЗ сделала громкое заявление о лечении Covid-19
20:30
Песков госпитализирован с двусторонней пневмонией из-за Covid-19
20:29
Прощай, ВКонтакте: Рада приняла важное решение о российских сайтах
20:15
Ученые объяснили, почему коронавирус уносит много жизней Видео
20:12
Куратор переговоров от РФ по Донбассу Козак рассказал о визите в Берлин
20:03
"Позорище, пиз*ец": в Сети подняли на смех ИВЛ от Укроборонпрома
19:55
В Газпроме ошарашили решением о судьбе Северного потока-2
19:46
Роковой патруль 2 - дата выхода и актеры
19:31
Куратор переговоров от РФ по Донбассу прилетел в Берлин во время пандемии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять