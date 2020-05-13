Под Черкассами гостей приглашают в музей погибшим на Майдане беркутовцам

В селе Межиречье Каневского района Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам спецподразделения Беркут, которые устраивали репрессии участникам Революции достоинства в 2014 году.

"На Каневщине в Межиречье открыли музей… погибшим на Майдане "беркутовцам". Экспозиция музея – резиновые палки, наручники", – написал в Facebook советник заместителя главы Киевской городской госадминистрации Владимир Зинченко.

По словам чиновника, в музее он увидел те дубинки, которыми буркутовцы били участников Майдана.

"Кто готов поехать в гости в тот музей пишите в личку", — указал Зинченко.

Позже стало известно, что экспонаты Беркута убрали в музее из экспозиции, поскольку информация распространилась в соцсетях и спровоцировала резонанс.

"Но сообщили, что все вернут назад, как только журналисты уедут", — резюмировал Зинченко.

Напомним, Печерский районный суд Киева 4 мая избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти. Судья Олеся Батрин приняла решение заочно арестовать бывшего главу государства на два месяца без права внесения залога.

Позже Печерский райсуд Киева также заочно арестовал экс-главу государства по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.