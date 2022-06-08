Мужчин могут начать выпускать за границу: что об этом известно - Арестович

Мужчин могут начать выпускать за границу / УНИАН

Многие мужчины в Украине сидят без работы из-за закрытой для них границы. Их нужно начать выпускать из Украины на работу. Работающие за границей мужчины смогут серьезно поддержать просевшую за время войны экономику. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в беседе с журналистов Марком Фейгиным.

Он добавил, что сейчас нет нужды держать всех мужчин в Украине, так как количество резерва значительно превышает наличие техники, которой этих людей можно вооружить.

"Мы держим людей, но особенно вооружить их нечем. Куда же там новых призывать - разве что по отдельным специальностям. Те, кто работают за границей, могут поддерживать свои семьи. Те же моряки 4 миллиарда долларов отправили в Украину за прошлый год. Это очень серьезная помощь экономике, которая наполовину просела в результате войны", - сказал Арестович.

Он считает, что нужно давать возможность уезжать за границу мужчинам, которые могут там работать, это касается не только моряков, но и многие другие специальности.

Арестович считает, что сейчас в стране ситуация не критическая.

"Я сторонник дифференцированной мобилизации. Просто когда были первые дни войны, и никто не знал, чем бы это закончилось, нужны были все, готовность обороняться. Вопрос стоял о выживании страны. Сейчас он, кстати, тоже стоит, просто немного растянут, пролонгирован. Это не критическая фаза этого вопроса, когда непонятно, будем мы завтра или нет. И можно уже запускать дифференцированный подход", – считает Арестович.

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Выезд за границу во время военного положения

В условиях военного положения в Украине действует ограничение на выезд за границу для мужчин призывного возраста. Однако существуют исключения, позволяющие некоторым лицам покинуть территорию Украины.

25 мая стало известно, что Кабмин разрешил выезд за границу таким категориям: железнодорожники, спортсмены, водители, которые возят гуманитарную помощь, а также дальнобойщики на фурах. Сроки пребывания за границей: для водителей и спортсменов – 30 дней, для дальнобойщиков – 45 дней, для железнодорожников – 6 месяцев.

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