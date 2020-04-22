Шмыгаль рассказал, какие напасти ждут Украину без помощи от МВФ

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Украинский премьер Денис Шмыгаль в деталях расписал вероятные последствия для Украины прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Соответствующую такому поводу информацию он озвучил в интервью порталу РБК-Украина.

По словам Шмыгаля, основным условием МВФ по поводу продления сотрудничества с Украиной (и доступа к кредитной программе в объеме 8 млрд долларов) - принятие Радой т.н."банковского закона".

"Надеюсь, что через неделю-полторы этот барьер будет преодолен", - считает премьер.

Читайте такжеСтратегия выхода Украины из карантина: Шмыгаль рассказал первые подробностиВместе с тем, Шмыгаль говорит, что на данный момент для Украины не стоит вопрос по поводу непосредственно денег от МВФ, но наличествует вопрос доверия от международных инвесторов.

"Это [отказ от сотрудничества с МВФ - Главред] скорее всего, повлечет за собой отток из украинских ценных бумаг, повлечет за собой резкие колебания на курсовом рынке, на рынке капиталов, пошатнет банковскую систему. Пережить то мы переживем, но вопрос как переживем. И самое главное, сколько времени экономика будет восстанавливаться", - подытожил он.

Напомним, ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила о том, что экономики тех стран, которые развиваются, по всей вероятности, сильнее всего будут страдать от последствий коронавируса. А на сегодняшний день от пандемии Covid-19 понесли потери экономики 170 государств.