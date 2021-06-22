"Мы делали глупую вещь": убийца 15-летней девочки в Никополе рассказал, как задушил свою подругу

Подросток утверждает, что запаниковал /ТСН

В Никополе на Днепропетровщине нашли тело 15-летней девушки Анастасии Карнаух, которую искали в течение пяти дней. Правоохранители утверждают, что подростка убили. По подозрению в убийстве задержан сверстник жертвы.

Как пишет ТСН, в Сети появилось сообщение якобы написанное подозреваемым, в котором он утверждает, что это был несчастный случай.

"Я не хотел, чтобы так получилось. Это была случайность. Мы просто хотели сделать глупую выходку под названием "собачий кайф". Но что-то пошло не так и я запаниковал. Еще сам не до конца понимаю, что произошло. Мне очень жаль, что все так получилось, что произошла такая ситуация. Я прошу прощение у всех, кому причинил боль и страдание, и в первую очередь у родителей Насти, у своих родных, у своих друзей. Простите, все меня, пожалуйста", - написал Яне Хотел.

Как сообщает Информатор, публикацию, которая сейчас недоступна, увидела мать убитой и написала краткий комментарий: "Гори в аду…".

Напомним, в субботу, 19 июня, в городе Никополь Днепропетровской области найдена мертвой 15-летняя девочка, которую искали на протяжении пяти дней.

Тело девочки-подростка нашли в промзоне на пустыре за заброшенным зданием.

О пропаже подростка 15 июня заявила ее мать. Женщина утверждала, что дочка накануне вечером ушла гулять и не вернулась.

Девочку искали все службы полиции, к поискам подключились сотрудники ГСЧС, бойцы Нацгвардии и волонтеры.

По предварительной информации, 14 июня парень задушил потерпевшую на пустыре за заброшенным зданием, после чего скрылся с места преступления. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.