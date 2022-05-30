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"Мы не просили вас воевать": Кулеба озвучил единственное требование Украины к Западу

30 мая 2022, 16:57

Кулеба заявил, что лишь прямое участие иностранных войск сделает их участниками войны.

Кулеба, РСЗО Ураган
Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки Вооруженным силам Украины необходимого вооружения не сделает западные страны стороной в войне с РФ.

По словам дипломата, не нужно цивилизованному миру реагировать на манипуляции РФ и заангажированных экспертов относительно оружия.

Кулеба заявил, что лишь прямое участие иностранных войск сделает их участниками войны.

"Никто не должен покупаться на эти заявления российских чиновников либо отдельных европейских политиков или интеллектуалов, которые говорят: "Не давайте Украине оружие, потому что это нас втянет в войну". Ничто не втянет вас в войну, пока ваши солдаты не начнут за вас воевать. А мы никогда не просили, чтобы ваши солдаты за нас воевали. Дайте нам необходимое оружие и никто в мире не будет вовлечен в эту войну", – рассказал Кулеба.

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Поставки оружия в Украину

Правящая коалиция ФРГ 13 апреля согласовала вопрос поставок Украине тяжелых вооружения для нужд ВСУ на войне против России. Удалось договориться, в том числе, и с Социал-демократической партией Германии, которая до этого осторожно относилась к перспективам предоставления оружия Украине.

Позже за поставки тяжелых вооружений Украине проголосовал Бундестаг. "За" выступили 500 парламентариев. Решение поддержали партии правящей коалиции, а также блок ХДС/ХСС.

12 мая немецкое издание Die Welt написало, что между правительствами Германии и Украины возникло недоразумение, вследствие которого поставки оружия Киеву затягиваются. Проблемы возникли с вопросом заказа самоходных зенитных установок Gepard. Немецкая сторона уверяла, что украинское правительство должно самостоятельно заказывать их у компании Krauss-Maffei Wegmann, в то время как Киеву сказали, что поставки будет осуществлять непосредственно Берлин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике Германию за неготовность Берлина поставлять нужное Киеву оружие. В частности, он заявил, что украинское государство получит бронетранспортеры Marder, однако в то же время нуждается и в немецких танках Leopard.

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