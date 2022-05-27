Вооружение на пути к нам: Кулеба анонсировал новую помощь от США

Дмитрий Кулеба анонсировал новую помощь от США / Reuters

В скором времени Украина получит еще больше тяжелого вооружения от США, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Глава МИД отчитался о телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба заверил, что ценит личный вклад американского чиновника в дело постоянной поддержки Украины.

"Тяжелое вооружение в топе нашей повестки дня, и еще больше его движется по пути к нам. Украина и Соединенные Штаты совместно работают над восстановлением нашего продовольственного экспорта, несмотря на безрассудную блокаду России", – написал министр.

Угрозы России ядерным оружием

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что Путин может нанести ядерный удар или по Украине, или по одной из стран НАТО. По его словам, Путин может решиться на такой шаг и ударить по союзной Киеву Польше, по территории которой идет помощь украинскому государству.

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что Россия может аннексировать захваченные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы не допустить освобождения регионов в ходе контрнаступления армии Украины.

Посол в Германии Андрей Мельник считает, что если Украина вступит в НАТО, угроза атомной войны должна снизиться. По его мнению, в таком случае Путин поймет – ядерный удар по украинскому государству обернется таким же точно ответом.

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