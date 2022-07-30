Мы заходим в третью фазу войны через Еленовку, они по-другому не могут - Арестович

Алексей Арестович / скриншот

Артобстрел российскими оккупантами колонии в Еленовке обусловил начало третьей фазы войны.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским адвокатом, журналистом Марком Фейгиным заявил, что третья фаза войны является решающей, которая покажет дальнейшее течение боевых действий в Украине.

"В этой войне есть особенность. Фаза войны всегда меняется из-за условной Бучи. Мы заходим в третью фазу войны через Еленовку. Они по-другому не могут", - сказал Арестович.

Также он отметил, что в следующей фазе россияне хотят получить преимущество сразу на 5 направлениях. Однако он уверен, что подобная тактика россиян будет проигрышной. Она, в конце концов, разрушит все замыслы оккупантов по "прорыву".

Теракт в Еленовке

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

Читайте такжеНа видео из колонии в Еленовке не те следы, которые мог бы нанести удар HIMARS - ISW"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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