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На Буковине при странных обстоятельствах погиб 24-летний пограничник: родные говорят об убийстве

4 сентября 2021, 12:50
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По словам родственников погибшего, это уже не первый трагический случай в пограничном отряде.18 апреля там якобы нашли застреленным солдата-контрактника.

Погибший Сергей Чипак учился на ветеринара и очень любил животных/ Фото ТСН

Утром, 19 августа, в Черновицкой области нашли мертвым 24-летнего пограничника. Сергея Чипака обнаружили сослуживцы, на его теле – огнестрельное ранение. Семья военного считает, что его преднамеренно убили. Официальная причина трагедии пока неизвестна. В воинской части по факту смерти пограничника проводятся проверки.

Инцидент произошел в поселок Селятин. Сергей Чипак заступил на службу два месяца назад. Родные его характеризуют как уравновешенного, отзывчивого человека, который старался жить по справедливости, передает ТСН.

"Сергей учился на ветеринара. Он очень любил животных. У него была уйма планов на жизнь. Мы уже представляли, как мы его будем встречать, когда он приедет. Последнее время часто писал нам, что очень нас любит и скучает. Он действительно человек с большой буквы", — сказала сестра погибшего Анастасия.

19 августа пограничник вышел в наряд около 03:00. Он должен был охранять участок, на котором с одной стороны идет лес, с другой — поле и жилые дома. Через полчаса раздался выстрел, через пять минут — еще один. Впоследствии выяснилось, что стреляли со стороны поста Чипака.

Анастасия рассказала, что на границе стояли несколько пограничников. Между ними было около 800 метров. Парень, который стоял ближе всех, услышал первый выстрел и якобы дал о нем знать своему старшему. Они сделали перекличку, но Сергей три раза не выходил на связь. Сослуживцы нашли его тело с огнестрельным ранением головы. Семье о гибели парня сообщили только около 11 часов дня.

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Родным показали место гибели. Луж крови было две - в метре друг от друга. Погибшего нашли лицом вниз, ноги были накрест. Анастасия считает, что ее брата переворачивали. Были ли на теле парня следы насильственной смерти, неизвестно. Однако на руках у него заметили ссадины и синяки, как будто его схватили. Выводов экспертизы родным Сергея не показали.

Сестра погибшего говорит, что это уже не первый трагический случай в пограничном отряде. По словам Анастасии, 18 апреля там якобы нашли застреленным солдата-контрактника. Также, с ее слов, Сергей неоднократно становился свидетелем контрабанды. Об этом он иногда рассказывал родным. При этом особо распространяться по этому поводу пограничник не хотел.

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Андрей Демченко сообщил, что по факту смерти Сергея Чипака проводятся проверки.

В Национальной полиции Черновицкой области из-за смерти пограничника открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

В самой части инцидент тоже не комментируют. Там ссылаются на следственные действия, которые проводят правоохранители. Также не могут опровергнуть или подтвердить факт о смерти контрактника.

Как сообщал Главред, 29-летний укранский военнослужащий Александр Горбенко умер 19 июля – он получил тяжелое ранение в зоне ООС 15 числа. Мужчина служил на Донбассе с 2014 года.

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День пограничника новости Украины убийство
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