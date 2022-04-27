На ЧАЭС зафиксированы повреждения сооружений: эксперты оценили уровень радиации

Эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях Зоны отчуждения.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси отметил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях Зоны отчуждения.
"Мы продолжаем постоянные контакты с национальным регулятором. Сегодня я приехал не один. Со мной приехала группа технических экспертов по вопросам безопасности. Сейчас они работают, делают замеры радиации на месте. Я имел возможность посмотреть на ситуацию на месте", - отметил Гросси в своем сегодняшнем выступлении.
Он также сообщил, что лично видел следы определенных копательных работ в пределах Зоны отчуждения и рядом с ее границами. Также он отметил, что зафиксированы повреждения у ряда сооружений ЧАЭС.
Напомним, ранее руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорила, что солдаты оккупантов, рывших окопы в самой опасной зоны отчуждения - так называем "Рыжем лесу" - заслуживают номинации на премию Дарвина (пародийной награды, которую дают за самые глупые и нелепые смерти).
Чиновницы утверждала, что оккупанты "в добровольном видел получили большие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах".
Также была информация, что оккупантов, захвативших Чернобыльскую зону и рывших окопы в самой опасной зоне Чернобыля в массовом порядке вывозят в Гомель на лечение. И у всех наблюдались симптомы заражения радиацией.
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