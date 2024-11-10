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На фоне победы Трампа: в Белом доме рассказали, что будет с поддержкой Украины

Юрий Берендий
10 ноября 2024, 20:18
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На фоне победы Трампа на выборах в США, Белый дом в течение следующих 70 дней будет доказывать Конгрессу важность поддержки Украины, отметил Салливан.
На фоне победы Трампа: в Белом доме рассказали, что будет с поддержкой Украины
В Белом доме сделали заявление о помощи Украине - чего ждать / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Главное из заявления Салливана:

  • Байден продолжит подчеркивать о необходимости поддержки Украины
  • Белый дом использует все средства, выделенные Конгрессом на помощь Украине
  • США не должны отступать от своих обязательств по всему миру

До конца своей каденции Джо Байден будет продолжать подчеркивать необходимость поддержки Украины на фоне прихода новоизбранного президента США Дональда Трампа в Белый дом. Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News.

Он подчеркнул, что подход администрации Байдена остается неизменным: усиливать позиции Украины на поле боя, чтобы укрепить ее положение на переговорах.

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"И именно Украина должна решать, ради собственного суверенитета и собственной территориальной целостности, когда и как она сядет за стол переговоров. Соединенные Штаты и коалиция стран, которую мы создали, должны продолжать предоставлять Украине средства для защиты от жестокой российской агрессии", - подчеркнул он.

Салливан также подтвердил намерение администрации использовать все выделенные Конгрессом ресурсы на поддержку Украины до завершения срока Байдена.

"Это означает, что до 20 января мы направим в Украину весь объем ресурсов и помощи, на которые Конгресс дал разрешение. И, конечно, президент Байден будет иметь возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе. И, в конце концов, как сказал японский премьер-министр, если мы отойдем от Украины в Европе, то встанет вопрос о приверженности Америки к нашим союзникам в Азии", - сказал Салливан.

В то же время он воздержался от комментариев относительно возможных конкретных законодательных инициатив, подчеркнув, что Байден считает необходимым обеспечение постоянной поддержки для Украины, поскольку угроза для нее будет сохраняться, независимо от развития ситуации на фронте или за столом переговоров.

"Соединенные Штаты не должны отступать от своих обязательств ни перед Украиной, ни перед 50 странами, которые мы объединили в защиту Украины как в Европе, так и в Азии", - резюмировал Салливан.

Кто такой Джейк Салливан

Джейкоб Салливан - американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013-2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.

23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени - за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Помощь США для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшее время в Украину поступят более 500 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS от США, которые обеспечат оборонные потребности Киева до конца 2024 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного представителя администрации Джо Байдена.

Политолог Максим Несвитайлов считает, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Байден все еще имеет возможность осуществить несколько важных шагов в поддержку Украины. Он отмечает, что сейчас есть шанс на решительные решения по войне.

Однако военный эксперт Иван Киричевский из Defense Express отметил, что, независимо от результатов выборов, Соединенные Штаты, вероятно, будут вынуждены сократить объемы военной помощи для Украины.

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