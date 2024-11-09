Байден впервые после выборов встретится с Трампом: что известно

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Президент США Джо Байден проведет встречу с избранным президентом Дональдом Трампом
Встреча состоится в среду в Овальном кабинете Белого домавидео дня
Главной темой встречи станет обсуждение процесса передачи власти
Президент США Джо Байден впервые после выборов встретится с избранным президентом Дональдом Трампом. Политики обсудят передачу власти в Белом доме. Об этом объявил Белый дом.
"По приглашению президента Байдена президент Байден и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду в 11:00", - говорится в заявлении.
В Белом доме сообщили, что дополнительные подробности о встрече между Джо Байденом и Дональдом Трампом предоставят позже.
Такие встречи между президентом, покидающим пост, и новоизбранным президентом являются традиционной практикой в США. Они позволяют обеспечить плавную передачу власти.
Однако стоит отметить, что Дональд Трамп, который проиграл выборы в 2020 году, не пригласил Джо Байдена на такую встречу.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Дональд Трамп победил на выборах в США - главное
Как сообщал Главред, республиканец Дональд Трамп добыл победу на выборах президента США. Он набрал 277 голосов выборщиков, а Харрис завоевала лишь 226 голосов.
Президент США Джо Байден заявил, что его правительство готовится к передаче власти новоизбранному президенту Дональду Трампу 20 января 2025 года. В своем обращении к нации Байден поздравил Трампа с победой, подчеркнув, что выборы были честными и прозрачными.
Также президент Байден прокомментировал поражение вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах, заявив, что она "продолжит борьбу". Байден высоко оценил ее вклад в кампанию. Он отметил, что ее история отражает лучшее из американской истории и что она продолжит бороться за американцев.
Харрис, в свою очередь, пообещала не отказываться от борьбы и двигаться вперед.
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