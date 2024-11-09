Байден впервые после выборов встретится с Трампом: что известно

Встречи между покидающим пост президентом и новоизбранным президентом являются традицией в США для обеспечения плавной передачи власти.

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Байден и Трамп проведут встречу в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

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Президент США Джо Байден проведет встречу с избранным президентом Дональдом Трампом

Встреча состоится в среду в Овальном кабинете Белого дома видео дня

Главной темой встречи станет обсуждение процесса передачи власти

Президент США Джо Байден впервые после выборов встретится с избранным президентом Дональдом Трампом. Политики обсудят передачу власти в Белом доме. Об этом объявил Белый дом.

"По приглашению президента Байдена президент Байден и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду в 11:00", - говорится в заявлении.

В Белом доме сообщили, что дополнительные подробности о встрече между Джо Байденом и Дональдом Трампом предоставят позже.

Такие встречи между президентом, покидающим пост, и новоизбранным президентом являются традиционной практикой в США. Они позволяют обеспечить плавную передачу власти.

Однако стоит отметить, что Дональд Трамп, который проиграл выборы в 2020 году, не пригласил Джо Байдена на такую встречу.

Дональд Трамп победил на выборах в США - главное

Как сообщал Главред, республиканец Дональд Трамп добыл победу на выборах президента США. Он набрал 277 голосов выборщиков, а Харрис завоевала лишь 226 голосов.

Президент США Джо Байден заявил, что его правительство готовится к передаче власти новоизбранному президенту Дональду Трампу 20 января 2025 года. В своем обращении к нации Байден поздравил Трампа с победой, подчеркнув, что выборы были честными и прозрачными.

Также президент Байден прокомментировал поражение вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах, заявив, что она "продолжит борьбу". Байден высоко оценил ее вклад в кампанию. Он отметил, что ее история отражает лучшее из американской истории и что она продолжит бороться за американцев.

Харрис, в свою очередь, пообещала не отказываться от борьбы и двигаться вперед.

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