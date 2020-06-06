На грани катастрофы: оккупанты поведали, как будут спасать Крым от засухи

Оккупанты Крыма признались, как намерены решить вопрос с водой / Фото: Крым.Реалии

Оккупанты Крыма признали, что Симферополь находится на гране катастрофы и испытывает острый дефицит воды. При этом пока не планируется вводить графики отключения водоснабжения.

Об этом сообщил глава так называемого "правительства" Юрий Гоцанюк, сообщают Крым.Реалии в субботу, 6 июня.

Также стало известно, что чиновник совершил выездную проверку хода строительства водовода от Ивановского водозабора до водоочистных сооружений Межгорского гидроузла.

"Сегодня нет никаких оснований говорить о возможном введении ограничений подачи воды в Симферополе. Действительно, крымская столица испытывает определенный дефицит, поскольку вода в столицу поступает из Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ, которые подпитываются на сегодня в основном за счет осадков. Их количество в последнее время небольшое, но указанные работы позволят круглосуточно и бесперебойно подавать воду жителям Симферополя", – заверил Гоцанюк.

Читайте такжеЛетом Крым без Украины пропадет - российские ученые

Он рассказал, что проблему с водоснабжением попытаются решить строительством новых водоводов.

"Строительство Ивановского водозабора даст примерно 20 тысяч куб. метров в сутки, а подача воды из Вилинского водозабора на Межгорный гидроузел Севастопольским водоводом обеспечит еще примерно 25 тысяч куб. метров воды в сутки. Тем самым мы дополнительно обеспечим Симферополь питьевой качественной водой в самое ближайшее время", – сказал Гоцанюк.

Засуха в Крыму

Как ранее писал Главред, в Крыму зафиксирована сильнейшая засуха за последние 150 лет, которая спровоцировала на полуострове настоящее бедствие. Аномалия привела к тому, что полностью пересохли верховья Белогорского водохранилища.

Напомним, спикер "парламента" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов скептически оценил идею возобновления поставок воды из Украины.