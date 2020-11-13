На границе Украины и РФ застрял грузовик с красной икрой

Автомобиль обнаружили пограничники.
Вблизи села Порозок Великописаревского района Сумской украинскими пограничниками был обнаружен автомобиль УАЗ с натуральной икрой горбуши.
Как сообщает пресс-служба ГПСУ, работники Службы безопасности Украины сообщили пограничникам о возможной незаконной перевозке товаров на данном участке границы.
Сотрудники обнаружили автомобиль без номеров, который незаконно пересек украинскую государственную границу из России.
"Во время попытки задержания транспортное средство начало опасно маневрировать, в результате чего застряло на бездорожье. Водитель выскочил из кабины и побежал обратно на территорию России", — сказано в сообщении.
По информации погранслужбы, в кузове машины украинские пограничники обнаружили 11 контейнеров с красной икрой. Общий вес товара составил 275 килограмм. При этом приблизительная рыночная стоимость такого контрабандного груза оценивается в 1 миллион гривен.
Накануне, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что пограничники Беларуси принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно - Литвы, Польши и Украины.
При этом в Министерстве иностранных дел Украины были удивлены запретом на въезд в Беларусь. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, ему ничего не известно о таком запрете.
Накануне Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси. Он заявил, что против Беларуси ведут уже не только информационную войну, но и террористическую, и пригрозил соседним странам.