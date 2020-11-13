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На границе Украины и РФ застрял грузовик с красной икрой

13 ноября 2020, 21:52

Автомобиль обнаружили пограничники.

Через российско-украинскую границу прорывался грузовик с красной икрой / Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Вблизи села Порозок Великописаревского района Сумской украинскими пограничниками был обнаружен автомобиль УАЗ с натуральной икрой горбуши.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, работники Службы безопасности Украины сообщили пограничникам о возможной незаконной перевозке товаров на данном участке границы.

Сотрудники обнаружили автомобиль без номеров, который незаконно пересек украинскую государственную границу из России.

"Во время попытки задержания транспортное средство начало опасно маневрировать, в результате чего застряло на бездорожье. Водитель выскочил из кабины и побежал обратно на территорию России", — сказано в сообщении.

По информации погранслужбы, в кузове машины украинские пограничники обнаружили 11 контейнеров с красной икрой. Общий вес товара составил 275 килограмм. При этом приблизительная рыночная стоимость такого контрабандного груза оценивается в 1 миллион гривен.

/ Фото: пресс-служба Госпогранслужбы
/ Фото: пресс-служба Госпогранслужбы
/ Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

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