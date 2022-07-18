На Харьковщине спецназ ВСУ "покрошил" десятки диверсантов РФ: в плену командир вражеской ДРГ

На Харьковщине ликвидировали ДРГ РФ / Скриншот

В Харьковской области бойцы разведывательной группы Главного управления разведки Кедр провели спецоперацию по ликвидации российских диверсантов.

В селе Дементиевка Дергачевского района было обнаружено большое подразделение рашистов, размещавшееся в разрушенных зданиях, сообщили в ГУР.

Отмечается, что в результате решительных действий украинских защитников 36 оккупантов были уничтожены. Многие рашисты получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, при поддержке подразделений местного ТРО и Национальной гвардии украинские разведчики заставили врага отойти с позиций, несмотря на значительное численное преимущество противника.

"В результате операции были добыты многочисленные трофеи и взят в плен раненый командир взвода вражеской ДРГ. Им оказался уроженец Запорожской области 1989 года, Станислав Трутнев", - уточнили в ГУР.

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Он оказался военнослужащим 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ (в/ч 69068, Видяево, Мурманской области). Три года назад был откомандирован в группировку вооруженных сил РФ в Сирии.

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"Непосредственно на поле боя ему была оказана первичная медицинская помощь, сейчас он находится в одном из украинских медицинских учреждений", - добавили в ГУР.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Славянском направлении вражеские штурмовые действия вблизи Григоровки наши воины быстро подавили. Оккупанты с потерями отошли.

Кроме того, на Бахмутском направлении действия врага завершились провалом и потерями личного состава.

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