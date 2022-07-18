На Харьковщине спецназ ВСУ "покрошил" десятки диверсантов РФ: в плену командир вражеской ДРГ

В результате решительных действий украинских защитников 36 оккупантов были уничтожены.
В Харьковской области бойцы разведывательной группы Главного управления разведки Кедр провели спецоперацию по ликвидации российских диверсантов.
В селе Дементиевка Дергачевского района было обнаружено большое подразделение рашистов, размещавшееся в разрушенных зданиях, сообщили в ГУР.
Отмечается, что в результате решительных действий украинских защитников 36 оккупантов были уничтожены. Многие рашисты получили ранения разной степени тяжести.
Кроме того, при поддержке подразделений местного ТРО и Национальной гвардии украинские разведчики заставили врага отойти с позиций, несмотря на значительное численное преимущество противника.
"В результате операции были добыты многочисленные трофеи и взят в плен раненый командир взвода вражеской ДРГ. Им оказался уроженец Запорожской области 1989 года, Станислав Трутнев", - уточнили в ГУР.
Он оказался военнослужащим 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ (в/ч 69068, Видяево, Мурманской области). Три года назад был откомандирован в группировку вооруженных сил РФ в Сирии.
"Непосредственно на поле боя ему была оказана первичная медицинская помощь, сейчас он находится в одном из украинских медицинских учреждений", - добавили в ГУР.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Славянском направлении вражеские штурмовые действия вблизи Григоровки наши воины быстро подавили. Оккупанты с потерями отошли.
Кроме того, на Бахмутском направлении действия врага завершились провалом и потерями личного состава.
Смотрите онлайн новости Харькова
Читайте еще:
- Угроза атаки из Беларуси: в МВД предупредили о рисках заброса ДРГ
- ВСУ уничтожили две вражеские ДРГ на Донбассе: убиты 13 оккупантов, есть пленные
- Нацгвардейцы уничтожили вражескую ДРГ на Донбассе, устроив оккупантам ловушку