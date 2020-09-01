На линии разграничения вспыхнул пожар со взрывами, пострадал спасатель

Пожар возле Станицы Луганской - фото ГСЧС

На линии разграничения возле поселка Станица Луганская вспыхнул мощный пожар. Во время тушения возгорания пострадал один спасатель.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Возле поселка во время тушения пожара произошла детонация неустановленного взрывоопасного устройства, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части.

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Он был госпитализирован. В ведомстве отмечают, что угрозы его жизни нет.

Как писал Главред, во Львове немолодая сотрудница одного из детских садов сгорела заживо во время процесса по сожжению мусора.

Напомним, ранее в киевском жилом массиве Троещина убитого мужчину расчленили и пытались сжечь.