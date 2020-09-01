На линии разграничения вспыхнул пожар со взрывами, пострадал спасатель

Возле поселка во время тушения пожара произошла детонация неустановленного взрывоопасного устройства.
На линии разграничения возле поселка Станица Луганская вспыхнул мощный пожар. Во время тушения возгорания пострадал один спасатель.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Возле поселка во время тушения пожара произошла детонация неустановленного взрывоопасного устройства, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части.
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Он был госпитализирован. В ведомстве отмечают, что угрозы его жизни нет.
Как писал Главред, во Львове немолодая сотрудница одного из детских садов сгорела заживо во время процесса по сожжению мусора.
Напомним, ранее в киевском жилом массиве Троещина убитого мужчину расчленили и пытались сжечь.