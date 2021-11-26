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На Львовщине женщине продали в магазине конфеты с червями

26 ноября 2021, 07:28
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Инцидент произошел в городе Новояворовск в супермаркете "Рукавичка". Покупательнице удалось вернуть конфеты и забрать потраченные на них деньги.

конфеты с червями
Конфеты с червями продают в супермаркете на Львовщине/ Фото facebook.com/bardashjan14

В городе Новояворовск Львовской области в одной из торговых сетей местная жительница купила конфеты с червяками.

Сладости Юлия Бардашова приобрела в супермаркете "Рукавичка". Название конфет – "шоколапки". Когда же она собралась съесть сладости, то увидела, что в конфетах – черви. Фото своей неудачной покупки женщина опубликовала на странице в Facebook.

Женщина решила вернуть конфеты в магазин. Там у нее без проблем забрали назад сладости и вернули деньги.

Наличие червяков в сладостях в магазине объяснили "испорченной партией".

Пострадавшая призвала своих подписчиков быть осторожными во время подобных покупок.

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"Будьте осторожны, на носу праздника, а последствия такого "мяска" могут быть непредсказуемы! Берегите себя", – написала Юлия Бардашова.

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Как сообщал Главред, в одном из киевских супермаркетов покупатели наткнулись на крайне неприятную покупку - рыбу с паразитами. Гельминты найдены на селедке, которую купили 12 октября на Позняках.

Прошлым летом житель Херсона купил вареную колбасу, а когда разломал ее, то обнаружил внутри червей. По иронии судьбы магазин, в котором была куплена колбаса, назывался "Везунчик".

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новости Львова конфеты черви
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