В Киеве покупателям попалась селедка с червями-паразитами

В селедке найдены гельминты / Скриншот

В одном из киевских супермаркетов покупатели наткнулись на крайне неприятную покупку - рыбу с паразитами.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев".

Гельминты найдены на селедке, которую купили 12 октября на Позняках.

На кадрах виден червь, которого достали из рыбы, как только ее разрезали дома.

При этом неизвестно, пытались ли клиенты вернуть рыбу обратно в магазин.

Напомним, ранее в России у женщины в руках взорвался хлеб. Это произошло, когда купившая в магазине батон, начала его резать.

Также ранее в Полтавской области в городе Пирятин в киоске возле автовокзала мужчина купил сосиску в тесте с червями. Позже в Пирятинском городском совете сообщили, что заведение, где туристу продали испорченный товар, прекратило свою деятельность.