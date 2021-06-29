В Кременчуге людям продали "смертельное" мясо для шашлыка

В одном из магазинов Кременчуга клиентам продали мясо со смертельным сюрпризом.

Как сообщает Telegram-канал "Ху*вый Кременчуг", в ошейке оказалась иголка.

Отмечается, что некачественный продукт питания продавался в "Маркетопте" на улице Московской.

"Как прекрасно проведенный выходной с вкусным шашлыком мог бы быть испорчен походом к врачу. В купленном ошейке в Маркетопте на Московской был обнаружен обломок иглы, спасло то, что человек все режет ножом на мелкие кусочки", - написала женщина.

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Она сообщила, что в виде компенсации в магазине ей предложили конфеты и сок, но она отказалась.

"В маркете была, сказали, что они ничем не накалывают мясо, что это скорее всего от вакцинации. Извинились и предложили конфеты и сок. Мне этого не надо. Хорошо что это нашли, а не съели, не известно чем бы это кончилось", - пожаловалась клиентка.

В комментариях пользователи отреагировали на данный факт.

"Игла от инъектора, которым собственно и накалывают мясо водичкой с разной химией. Но контролерам платят "налоги" постоянно.... Им можно травить людей разнообразной химией....", "А как такое можно не заметить, на зубах цокот будет, это если сразу глотать не пережевывая, большим куском", - отмечают пользователи Сети.

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