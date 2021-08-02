УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У россиянки в руках взорвался батон

2 августа 2021, 16:30
Прослушать новость
Остановить

На хлебокомбинате свою причастность к инциденту отрицают.

После взрыва запахло порохом / astv.ru

В России у женщины в руках взорвался хлеб. Это произошло, когда купившая в магазине батон, начала его резать.

Как пишет astv.ru, на Долинском хлебокомбинате, где испекли данный батон, свою вину и причастность к случившемуся отрицают, так как говорят, что "хлеб выпекается при температуре 220 градусов и любые взрывчатые вещества сразу же бы обнаружили".

Россиянка утверждает, что в результате взрыва в воздухе стоял запах пороха.

"В составе нигде не написано, что есть взрывоопасные какие-то моменты… Вот такой батон. Он воняет порохом", - говорит женщина.

На кадрах видео пострадавшая показала куски обгоревшего батона и нож, на котором были следы горения.

Напомним, ранее в одном из магазинов Кременчуга клиентам продали мясо со смертельным сюрпризом. В ошейке оказалась иголка. Некачественный продукт питания продавался в "Маркетопте" на улице Московской.

Также ранее в Полтавской области в городе Пирятин в киоске возле автовокзала мужчина купил сосиску в тесте с червями. Позже в Пирятинском городском совете сообщили, что заведение, где туристу продали испорченный товар, прекратило свою деятельность.

новости России хлеб взрыв
Сейчас вы просматриваете новость «У россиянки в руках взорвался батон». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Убийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочкиУбийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочки Подготовка к локдауну: главный санврач рассказал о новом продлении карантинаПодготовка к локдауну: главный санврач рассказал о новом продлении карантина Тащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую паруТащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую пару Атака РФ на Украину обернется мощным ударом: преемник Меркель поставил ультиматум Москве из-за СП-2Атака РФ на Украину обернется мощным ударом: преемник Меркель поставил ультиматум Москве из-за СП-2 Мир на Донбассе в обмен на "формулу Штайнмайера": Украина поставила России условиеМир на Донбассе в обмен на "формулу Штайнмайера": Украина поставила России условие

Последние новости

16:55

Симптомы Альцгеймера: признаки вождения могут указывать на ранние стадии заболевания

16:50

"Вкусная": Бывшая жена Позитива впечатлила аппетитной фигурой, катаясь на доске

16:31

В Киеве таксист издевался над Украиной и жестоко изрезал ножом американца

16:30

У россиянки в руках взорвался батон Видео

16:19

Уксус - многофункциональное бытовое чистящее средство, не содержащее химикатов: где применять Видео

Реклама
15:44

Киевлян предупреждают о новом локдауне: власти готовят новые спецпропуска и ограничения Видео

15:44

Спинальный хирург назвал шесть неожиданных причин боли в спине Видео

15:43

Как пополнить Водафон без комиссии и что делать с бонусами

15:35

Украина в "логове" Лукашенко: Россия разразилась условием диалога по Донбассу

15:30

Пойдет ли по плану учебный год в Украине под атакой новых штаммов COVID-19 - прогноз Комаровского Видео

15:19

В УАФ определились с главными кандидатами на замену Шевченко во главе сборной Украины

15:17

Задержан сотрудник УГО, чуть не убивший танцора Нади Дорофеевой - появились видео драки Видео

15:04

Самое вкусное абрикосовое варенье на зиму: старинный рецепт Видео

14:58

Вера Брежнева сняла клип на песню Розовый дым Видео

14:30

Никаких планов по остановке СП-2: ФРГ не ударит по трубе, даже если РФ пойдет в атаку – Bloomberg Видео

14:14

Налетит опасная погода: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании Видео

14:11

Когда День шахтера в Украине в 2021 году: дата, традиции праздника, интересные факты о профессии

13:48

На популярном украинском курорте водный мотоцикл на скорости протаранил "банан" с людьми Видео

13:41

Названы три умных совета по приготовлению на гриле, чтобы избежать риска рака Видео

13:30

В Украине продолжает расти стоимость проезда: какая ситуация в разных регионах Видео

Реклама
13:18

Первые признаки беременности – когда и на что обращать внимание Видео

13:13

Бухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущем

13:08

Как Украина будет праздновать День Независимости: появилась программа мероприятий Видео

12:52

Засухи как в Испании или в Израиле: эксперты дали мрачный прогноз по изменению украинского климата Видео

12:46

В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа Фото Видео

12:45

"В процессе": Mamarika в роддоме - врачи готовят певицу к родам

12:43

Не менее трех порций: врачи рассказали, какие продукты обязательно нужны детям Видео

12:41

После решения СНБО бэк-офис "Укрзализныци" распускают - СМИ

12:30

Под Черновцами жениха серьезно наказали за стрельбу на собственной свадьбе Видео

12:15

Последнее свидание: во Львове во время урагана погибла влюблённая пара, шансов выжить не было Видео

12:06

Лунный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака: перемены в жизни, кредиты и любовь Видео

12:06

Под ударом – школы, кафе и транспорт: Украину ждут ограничения для тех, кто не привился от COVID-19

12:02

"Моя жизнь": футболист сборной Украины Зинченко впервые стал отцом и показал фото дочери Видео

11:56

Disney не доплатил Скарлетт Йоханссон 50 миллионов и влип в скандал с феминистками

11:41

Врачи назвали самое опасное место, где можно заразиться коронавирусом Видео

11:36

Пашинян назначен премьер-министром Армении Видео

11:25

Любовный гороскоп на неделю 2-8 августа: свидание, неожиданное письмо и новое знакомство Видео

11:24

"Большая стройка" откроет современный медицинский хаб в Краматорске – Тимошенко

10:58

Танцора Дорофеевой чуть не убил действующий сотрудник УГО - в соцсетях скандал Видео

10:54

В Сумах мужчина дважды зверски изнасиловал в машине и пять часов издевался над беспомощной девушкой Видео

Реклама
10:40

Употребление кокосового масла может увеличить риск трех серьезных заболеваний Видео

10:34

"Путин – х**ло": российская группа спела знаменитый хит на фестивале в Тернополе Видео

10:33

Украине грозит вспышка COVID-19 уже в августе: названы два главных сценария

10:30

В Минюсте предупредили украинцев о возможности потери земельных участков: как это предотвратить Видео

10:15

Лунный календарь стрижек на неделю 2-8 августа: удачные дни для новой прически Видео

10:03

"Повсюду плавают ядовитые медузы": туристы вновь показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке Видео

09:38

Шантаж Европы из-за Северного потока-2: хранилища ЕС пустеют, а Газпром снова обрубил поставки газа

09:16

Финансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доход Видео

09:08

На Украину обрушится мощный град и шквалы: синоптики предупредили аграриев об опасности Видео

09:07

Pfizer и Moderna повысили цены на свои COVID-вакцины: сколько стоит одна доза Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять