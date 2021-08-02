У россиянки в руках взорвался батон

После взрыва запахло порохом / astv.ru

В России у женщины в руках взорвался хлеб. Это произошло, когда купившая в магазине батон, начала его резать.

Как пишет astv.ru, на Долинском хлебокомбинате, где испекли данный батон, свою вину и причастность к случившемуся отрицают, так как говорят, что "хлеб выпекается при температуре 220 градусов и любые взрывчатые вещества сразу же бы обнаружили".

Россиянка утверждает, что в результате взрыва в воздухе стоял запах пороха.

"В составе нигде не написано, что есть взрывоопасные какие-то моменты… Вот такой батон. Он воняет порохом", - говорит женщина.

На кадрах видео пострадавшая показала куски обгоревшего батона и нож, на котором были следы горения.

Напомним, ранее в одном из магазинов Кременчуга клиентам продали мясо со смертельным сюрпризом. В ошейке оказалась иголка. Некачественный продукт питания продавался в "Маркетопте" на улице Московской.

Также ранее в Полтавской области в городе Пирятин в киоске возле автовокзала мужчина купил сосиску в тесте с червями. Позже в Пирятинском городском совете сообщили, что заведение, где туристу продали испорченный товар, прекратило свою деятельность.