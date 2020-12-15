На Майдане слышны взрывы​: полиция пошла на штурм палаток ФОП​

Снести весь "палаточный городок" правоохранители не смогли.
15 декабря на Майдане Независимости правоохранители начали разгонять акцию протеста ФОПов. Силовики демонтируют установленные протестующими палатки.
Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел, силовики применяли свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ и дубинки, поскольку организаторы акции не предупреждали о том, что они будут установлены.
Между протестующими и силовиками сразу же начались столкновения. На Майдане слышны взрывы, а также виден дым от дымовых гранат, пишет РБК-Украина.
После демонтажа нескольких палаток, силовики отошли от протестующих. Однако вблизи Майдана Независимости находятся крупные отряды правоохранителей.
Читайте такжеВ Киеве подрались правоохранители и предприниматели, десятки пострадавших
Как сообщают в полиции, на Майдане пострадали трое полицейских. Им разбили лица во время демонтажа палаток, которые установили протестующие.
"В результате возникла потасовка, а затем группа нетрезвых мужчин нанесла телесные повреждения трем полицейским. Их с разбитыми лицами и ушибами тела госпитализировали", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное дело ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает нарушителей.
Протесты ФОПов - о чем ранее сообщал Главред:
- 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.
- 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
- Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.