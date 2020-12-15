На Майдане слышны взрывы​: полиция пошла на штурм палаток ФОП​

На Майдане снова столкновения / Reuters

15 декабря на Майдане Независимости правоохранители начали разгонять акцию протеста ФОПов. Силовики демонтируют установленные протестующими палатки.​

Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел, силовики применяли свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ и дубинки, поскольку организаторы акции не предупреждали о том, что они будут установлены.​

Между протестующими и силовиками сразу же начались столкновения. На Майдане слышны взрывы, а также виден дым от дымовых гранат, пишет РБК-Украина.

После демонтажа нескольких палаток, силовики отошли от протестующих. Однако вблизи Майдана Независимости находятся крупные отряды правоохранителей.

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Как сообщают в полиции, на Майдане пострадали трое полицейских. Им разбили лица во время демонтажа палаток, которые установили протестующие.

​"В результате возникла потасовка, а затем группа нетрезвых мужчин нанесла телесные повреждения трем полицейским. Их с разбитыми лицами и ушибами тела госпитализировали", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает нарушителей.

Протесты ФОПов - о чем ранее сообщал Главред: